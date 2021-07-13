德语媒体：华盛顿不满默克尔的对华路线 

（德国之声中文网）默克尔周三（7月14日）开始美国之行，这是她作为德国总理最后一次访美。《柏林报》刊登题为“经济利益高于原则”的背景文章称，默克尔将在同美国总统拜登的会谈中，了解到美国与中国对抗的决心到底有多大。

“最重要的信息可能是跨大西洋联合体在面对中国时如何选定立场。美国对北京更为强硬的立场是特朗普时代的一个遗产。作为一个曾经全力主张与中国保持紧密伙伴关系的政治家，拜登知道自己在这个问题上受到特别的关注。不管是否出于自愿，他都必须显示出强硬。他的第一个重大行动，就是指示情报机构调查新冠病毒的源头。”

文章引述美国《外交政策》杂志对德国对华政策的评价称，默克尔在同中国打交道时遵循的信条是‘经济利益高于原则’，涉及中国人权问题，她只在最低限度上点到为止。而德国在去年欧盟轮值主席任期内致力达成的一个政绩，是签署欧盟-中国投资协议。它被认为是给北京的一份大礼。

连德国企业界都发出了不满声音，例如认为欧盟早该针对中国的 “一带一路”推出自己的对应方案。不久前的G7峰会上谈到了这样的意向。文章指出，在美国人看来，欧洲人在这一问题上显示出的热情不足，这背后的因素除了英国，还有德国与中国的亲善路线。但美国与中国的对抗已逐渐升温。

“尤其在大型高科技跨国公司的领域，中国和美国争夺全球市场领先地位的激烈竞争已经进行了多年。科技巨头惯于向美国政府大力施压。不久前它们经过院外游说阻止了欧盟实施数字税。在非官方层面，它们也使出全身解数：本周奥地利总理库尔茨在访问美国之后将参加一场与科技公司巨头的密会——“黄石俱乐部”（ Yellowstone-Club）。他不得向任何人谈起会谈的内容。……默克尔则不必再赴黄石之约，或许是因为她不久后即将告别政坛。”

抗衡一带一路

《法兰克福汇报》关注了欧盟重启几年前提议的“互联”战略的计划，该计划现在被视为意欲同中国的一带一路抗衡的基础建设倡议。本周一在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议上，公布了这一战略的框架。该报写道：

德国外长马斯

“（德国）外长马斯周一在布鲁塞尔会晤欧盟其它国家外长时传递了一个重要信息。这位社民党政治家说，中国在世界各地利用各种可能来提升自己的政治影响力，‘对此，抱怨是没有用的，我们必须自己拿出替代选项。’这也是被称为互联战略的目标，欧盟在2018年就通过了这一战略，但一直没有真正落实。本周一，各国外长就一份题为‘全球联通欧洲’的文件达成一致，旨在给这一战略重新注入活力，让参与实施的机构行动起来。一名欧盟高阶外交官称，这是给欧委会及各国外交机构的‘大声提醒’，告诉他们现在该‘换档加速’，推进该倡议并加强协作了。到明年春季，各成员国将提交具体建议。”

在介绍了欧盟计划的背景和中国的一带一路之后，文章写道：“那位欧盟外交官明确表示，（有关战略）是要‘遏阻中国不断扩大的影响力’。这一说法是新的，表明与北京之间日益加剧的紧张势态。该战略2018年出台时，欧盟委员会还强调，希望与中国‘寻找共同点、实现协同效应’。这在当时有其必要性，因为17个中欧和中东欧国家以及意大利加入了一带一路倡议，其中包括12个欧盟成员国。而如今这些国家对同中国合作的兴趣已经明显冷却。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。