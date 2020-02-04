德语媒体：华春莹网上打嘴仗 专家担忧非洲

（德国之声中文网）柏林《每日镜报》援引世卫组织专家表示，"如果新冠病毒感染在非洲出现，那么疫情就到了惊人的新规模。由于非洲医疗保健缺乏，病毒将在那里横行霸道，人类将不得不长期面对这一病原。"

该报写道，非洲和中国的联系非常紧密，因此新冠病毒迄今未在非洲出现令人感到惊讶："乘机往来于非洲大陆和中国的人每周高达1.4万；据估计，生活在非洲的中国人目前至少有150万。虽然许多非洲航空公司现在已经停飞中国，但是，埃塞俄比亚航空这个非洲最大的航空公司仍在飞中国。非洲现在和中国的关系比和世界其它地区更密切，因此有许多学生和商人生活在中国。在中国留学的非洲人超过5万，武汉现在就有近5000名非洲学生。他们中许多人希望能够撤离当地。但是，这个对欧美人来所几乎理所当然的要求，对肯尼亚人和南非人来说只能是做梦。"

文章援引美国智库战略与国际研究中心（CSIS)的莫里森（Sephen Morrison）写道，如果病毒侵入一个医疗条件薄弱的非洲国家，那么这一流行病将在该大陆出现大规模爆发。文章说，世卫认为，尼日利亚、埃塞俄比亚、南非、阿尔及利亚，民主刚果等13个非洲国家受到的威胁尤其严重，那里有2200多人死于埃博拉，6000多人死于麻疹，刚果卫生部一名官员表示，"我们现在最不需要的就是第三种流行病。"

中国外交部破天荒的网上记者会

中国外交部发言人华春莹

《法兰克福汇报》在报道中写道，在一次因新冠疫情而在网上而不是外交部召开的记者会上，外交部发言人华春莹谴责美国对中国疫情的反应显然与世卫组织建议背道而驰。此外，她还指责"美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助，却第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施，不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。"

《法兰克福汇报》写道，"北京的批评不仅仅是针对美国，这位外交部女发言人说，有一些国家，特别是美国对中国疫情作出过激反应，采取过度应对措施。在此，她所指的包不包括德国不得而知，因为德国也将公民从武汉撤走。但人们知道的是，中国政府对汉莎成为首批宣布停飞中国的航空公司之一感到非常恼怒。中国担心，旅行限制将让这场健康危机的经济后果变得更为严重，此外，将公民从武汉撤走的行动也被视为伤了中国的脸面。北京担心，这将在国际上和自己的国民中造成这样的印象，受影响的国家不信任中国的危机管理。"

文章说，中国政府在自己的人民中也遭到批评，因为当局在最初出现感染病例的头几个星期里淡化危机。如今，国家媒体试图将公众的注意力转向当局后来采取的坚决措施。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点