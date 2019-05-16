德语媒体：华为问题？中国问题！

(德国之声中文网)《南德意志报》以"错误的讯号"为题，刊文指出，华为公司现在正忙于游说欧洲各国政府，试图以"无间谍协议"来争取欧洲的支持，但这是徒劳的。作者认为，这样的协议，必须由中国政府来签。

"成百上千亿美元规模的生意，需要的不仅仅是商业上的手段，也往往需要政治手腕。商业上，中国电信设备巨头华为的成就无出其右。短短几年，华为就成为了行业巨头，成为了中国的骄傲。但是，在政治领域，这家企业的形象就要差得多。这些天，华为的代表正在全欧洲范围内游走。通过秘密谈判或者是公开声明，华为希望能和欧洲各国签署一份'无间谍协议'，保证通过华为设备传输的数据不会转交给中国政府。华为希望通过这种方法来消除外界的担心。"

"华为也向德国政府游说了这份协议，但是后者却回应寥寥。在柏林，很少有人愿意提及'无间谍协议'这个词。当年德国遭美国国家安全局窃听后，德美之间就曾经谈判过这样一份协议，却无果而终。德国人后来还向欧洲盟友游说过这样的协议，结果却被爆料，德国联邦情报局自己就曾大规模窃听过欧洲盟国。从此之后，'无间谍协议'就变成了总理府的'敏感词'。即便华为能够找到一个更动听的字眼，德国政府也不会和华为公司签协议。德国联邦内政部一名发言人就表示，关键的问题在于中国政府是否愿意签署这样的协议，但是目前德方还没有看到这样的迹象。"

《新苏黎世报》以"贸易争端中的中国王牌"为题，刊文指出，切不可将北京当前的克制姿态误认为是软弱。

"华盛顿的每一次挑衅，都会让中国的强硬派更加响亮。中国人民解放军国防大学教授、空军退役大校戴旭就表示，希望中美贸易谈判破裂，美国届时就会'完蛋'，中国则能够把所有美国企业赶出去。"

作者认为，尽管戴旭等强硬派的言论有些夸张，但是中国凭借其巨大的市场体量，确实对那些依赖中国市场或中国资源的美国企业有着举足轻重的影响力。此外，中国政府持有的巨额美国国债也是一件重要的武器。

"在社交网络平台上，抵制美国货的声音越发刺耳，官方的表态也越来越强硬。《人民日报》指责美国贪婪、傲慢，认为中国只是在捍卫自己的合法权益，而中国人民却受到了威胁。该报认为，对于中国人而言，这是一场真正的人民战争。"

"这般耸人听闻的言词固然有些过火，但是在中国，人们相信，这是一场超越了贸易逆差、惩罚关税的争端。全球两个最强大的国家，正在围绕科技主导权展开一场苦斗，而中国很有可能再次提高赌注。"

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