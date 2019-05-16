 德语媒体：华为问题？中国问题！ | 媒体看中国 | DW | 20.05.2019

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德语媒体：华为问题？中国问题！

华为再三保证不会出现被间谍利用的安全漏洞，为什么依然不为欧洲各国所信任？美国在贸易争端中不断挑衅，会不会引起中国的强烈回击？德语报刊探讨了这些话题。

Symbolbild Huawei (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

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上星期，特朗普总统宣布了电信业的国家安全紧急状态，美国商务部也旋即将华为列入“黑名单”，美国企业需要特别许可才能与华为做生意。现在，谷歌公司已经宣布中断业务往来，华为则承诺继续为其安卓产品提供安全更新等服务。 (20.05.2019)

中美相争，欧洲得利？现实却是事与愿违。一项调查研究显示，中美贸易冲突被视为经济前景的不确定因素，因此反而影响了欧洲企业的商业信心。大多数欧洲企业虽然赞同特朗普批评中国的经济政策，但反对采取惩罚关税的手段。 (20.05.2019)

中美贸易谈判陷入僵局之际，中国采取了更为激进的语态向美国公布了继续谈判的先决条件。虽然举行下一轮谈判的时间、地点、人物、事件都还未确定。但中国官方已经向美国发出“不要走得太远了”的警告。 (19.05.2019)

自去年7月起，中国对美出口受到特朗普关税政策的影响。关税是否对中国经济造成真正的伤害？中国是否挺得住？ (18.05.2019)

(德国之声中文网)《南德意志报》以"错误的讯号"为题，刊文指出，华为公司现在正忙于游说欧洲各国政府，试图以"无间谍协议"来争取欧洲的支持，但这是徒劳的。作者认为，这样的协议，必须由中国政府来签。

"成百上千亿美元规模的生意，需要的不仅仅是商业上的手段，也往往需要政治手腕。商业上，中国电信设备巨头华为的成就无出其右。短短几年，华为就成为了行业巨头，成为了中国的骄傲。但是，在政治领域，这家企业的形象就要差得多。这些天，华为的代表正在全欧洲范围内游走。通过秘密谈判或者是公开声明，华为希望能和欧洲各国签署一份'无间谍协议'，保证通过华为设备传输的数据不会转交给中国政府。华为希望通过这种方法来消除外界的担心。"

"华为也向德国政府游说了这份协议，但是后者却回应寥寥。在柏林，很少有人愿意提及'无间谍协议'这个词。当年德国遭美国国家安全局窃听后，德美之间就曾经谈判过这样一份协议，却无果而终。德国人后来还向欧洲盟友游说过这样的协议，结果却被爆料，德国联邦情报局自己就曾大规模窃听过欧洲盟国。从此之后，'无间谍协议'就变成了总理府的'敏感词'。即便华为能够找到一个更动听的字眼，德国政府也不会和华为公司签协议。德国联邦内政部一名发言人就表示，关键的问题在于中国政府是否愿意签署这样的协议，但是目前德方还没有看到这样的迹象。"

 

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

《新苏黎世报》以"贸易争端中的中国王牌"为题，刊文指出，切不可将北京当前的克制姿态误认为是软弱。

"华盛顿的每一次挑衅，都会让中国的强硬派更加响亮。中国人民解放军国防大学教授、空军退役大校戴旭就表示，希望中美贸易谈判破裂，美国届时就会'完蛋'，中国则能够把所有美国企业赶出去。"

作者认为，尽管戴旭等强硬派的言论有些夸张，但是中国凭借其巨大的市场体量，确实对那些依赖中国市场或中国资源的美国企业有着举足轻重的影响力。此外，中国政府持有的巨额美国国债也是一件重要的武器。

"在社交网络平台上，抵制美国货的声音越发刺耳，官方的表态也越来越强硬。《人民日报》指责美国贪婪、傲慢，认为中国只是在捍卫自己的合法权益，而中国人民却受到了威胁。该报认为，对于中国人而言，这是一场真正的人民战争。"

"这般耸人听闻的言词固然有些过火，但是在中国，人们相信，这是一场超越了贸易逆差、惩罚关税的争端。全球两个最强大的国家，正在围绕科技主导权展开一场苦斗，而中国很有可能再次提高赌注。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    莱特希泽（Robert Lighthizer）

    1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

  • White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    库德洛（Larry Kudlow）

    71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

  • USA Peter Navarro Professor Universität von Kalifornien (Imago/Zumapress)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    纳瓦罗（Peter Navaro）

    1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

  • USA Michael Pillsbury, Zentrum für chinesische Strategie, Hudson Institute, Washington (Imago/ZUMA Press)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    白邦瑞（Michael Pillsbury）

    被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

  • Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Steven Mnuchin (Reuters/J. Young)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    姆努钦（Steven Mnuchin）

    美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

  • Deutschland Hamburg Summit: China meets Europe | Liu He (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    刘鹤

    中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Yi Gang (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    易纲

    1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

  • Ning Jizhe, Direktor des Nationalen Statistikamtes China (picture-alliance/dpa)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    宁吉喆

    1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。

    作者: Thomas Kohlmann


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Who is Who? 美中贸易战的面孔

贸易冲突：特朗普、习近平的谋士都有谁？ (16.05.2019)  

外部链接

SZ: Gestörte Signale

南德意志报

NZZ: Chinas Trümpfe im Handelskonflikt mit den USA

新苏黎世报

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