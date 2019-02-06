德语媒体：华为让柏林左右为难

（德国之声中文网）《南德意志报》发表题为"左右为难"（Zwischen den Stühlen）的分析文章，总结了德国政界在是否弃用华为的问题上，在数据安全和公平竞争之间尚未形成明确的立场。

"联邦总理默克尔日前表示，必须明确的一点是，中国政府不能任意获取储存在中国产品上的所有数据。在访问日本期间，她要求中国政府提供安全保障，并表示必须就此同北京进行对话。

在东京期间，可以看出，默克尔把在德国使用中国的移动通讯技术视为一个原则性问题的一部分。日本一方面同（中国）这个强大邻国经济上联系紧密，另一方面却在中国不断增长的权力诉求之下感觉受到威胁。对这种感觉，默克尔可以理解。当她本周二与日本庆应义塾大学的学生进行座谈时，被问到应该如何与中国打交道，默克尔的回答有点绕远。

她说，在中国人看来毋庸置疑的是，'中国历来就是世界上最重要的国家，最近这两百年是个例外'。西方人所认知的所谓中国的崛起，在中国人看来，不过是重新回归原本属于他们的位置。这种状况造成的结果是，'他们希望世界上尽可能多的国家与他们保持联系，同时肯定也认为，在这种联系中，推动性的力量一直应该是中国。'

默克尔接着说，从欧洲这一方面，人们'试图表明，我们在这一关系中需要一种相互对等，希望平等地与他们合作'。默克尔认为，与中国打交道过程中的关键，是欧洲人的自我定夺权，即便这要通过有关在德国建设5G网络这样重要项目的决定来体现。人们必须考虑到，不能让'中国政府有可能获取所有中国产品上的数据'。"

文章接着写道，德国经济界的利益代言人--德国工业联合会主席肯普夫（Dieter Kempf）则警告，不应一开始就把中国企业排除在招标之外。他担心这会导致中国在其他情况下排挤德国企业。同时他也承认，其实与经济影响相比，政治战略后果"更为重要"。他指的是美中之间的贸易争端，德国企业担心会在两大贸易伙伴之间左右为难。"柏林不想冒险造成美国开征更高关税，但也不愿惹怒中国。"

以垄断对抗垄断

《新苏黎世报》发表题为"保护竞争的阶段性胜利"的评论，认为欧盟委员会叫停德国西门子与法国阿尔斯通机车业务合并，是维护市场竞争原则、制止形成垄断的果断措施。尽管支持方呼吁，为了能与中国的中车集团一竞高低，欧洲必须有自己的"冠军"企业。

"但这一理由是站不住脚的。虽然规模是一个重要因素，但让企业在世界市场上具有竞争力的并不仅仅是它们的规模，而是应对变化的实力和创新能力。而保持这两种素质的最佳方法，就是竞争，包括在本土市场的竞争。虽然政府各部委一直在憧憬一家'铁轨上的空客'，可西门子和阿尔斯通合并后到底能拿出什么，始终不清楚。此外，中车在信号系统和高速列车这两个关键领域在欧洲市场几乎尚无存在。

的确，中国大型企业在竞争中经常占据不公平的优势，往往获得政府补贴，在国外面对开放的市场，在国内则有国家限制许多行业的外资市场准入。然而，对上述问题的回应不能是放松、甚至无视自己的竞争规则。不能用垄断来对抗垄断。现有的贸易法规就已经有反进口产品补贴的措施，此外欧盟正在就公共项目招标引入公平对等条件进行讨论。"

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