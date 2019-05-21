德语媒体：华为被断供 未必是坏事

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"没有人会成为赢家"为题，刊发评论指出，美国政府针对华为的禁令，破坏的实际上是全球自由贸易。

"白宫的禁令也冲击美国企业。尽管华为几乎没有涉足美国市场，依然是一些美国企业的最重要客户。要是与华为的业务往来突然中断，英特尔、高通也不是那么容易承受的。谷歌也会发现，那些能够带来广告收入的应用软件无法安装到华为的新手机上。因此，谷歌急忙宣布，已经售出的华为手机不受美国禁令的影响。"

"美国政府的最新举措，意味着特朗普在这场大战--他显然如此看待美中争端--中再一次大幅提高了赌注。这是否能够迫使北京让步？北京越是面临丢脸的危险，就越是不可能让步。不论怎样，这都会进一步促使中国人在科技领域自力更生。对于全球自由贸易而言，这可不是什么好兆头。"

谷歌的安卓操作系统

瑞士《新苏黎世报》以"华为如何通过自主操作系统抵消谷歌断供之影响"为题，刊发评论指出，其实，华为现在已经有备份操作系统方案，但是如何打造一个应用软件生态圈，才是更困难的部分。

"谷歌的安卓不仅仅只是一个操作系统，更是一个应用软件的平台，是一个生态系统，吸纳了全球众多企业的参与。许多开发者都通过这个平台提供自己的应用软件和服务。没有海量应用软件的支持，智能手机一文不值。微软公司就有过痛苦的经历：Windows Mobile操作系统失败，并不是因为这个系统本身不行，而是因为缺乏第三方软件开发者的参与。"

"如果华为不想放弃智能手机业务的话，就无法绕开自主操作系统研发这一步。这不仅仅是软件工程方面的挑战，也是社会工程学的挑战。不过，与前些年的微软不同，华为倒是有能力去贯彻这一研发规划。华为现在已经是全球第二大智能手机厂商，仅次于三星，其产品不仅仅具备出色的性价比，还具有杰出的性能。而且，华为还能够依托巨大的中国本土市场，拥有联想、OPPO、小米、中兴等友商。这些中国企业共同占据了全球智能手机市场的1/3份额。"

"凭借如此高的市场实力，他们有能力推动软件业的变化。届时，就会产生一个有别于安卓、iOS的软件生态圈。对于那些美国之外的、不在乎外界对华为间谍指责的软件开发者或者智能手机用户而言，这会是一件好事。"

波恩出版的《总汇报》以"减轻依赖性"为题，刊发评论认为，要是被逼到墙角的华为果真开始打造自己的软件生态圈，欧洲不妨在开源的基础上与中国展开合作。

"各大经济体之间的相互依赖性已经非常大。对于德国而言，这有双重含义：离开了美国的软件、中国的硬件，德国的一切都不转。不过，在软件领域，倒是有一个简单的建设性方案：欧洲可以和中国合作，打造一个开放的操作系统。只要开源，就无须担心安全隐患。这样的合作，还能削弱美国软件商的优势，同时也不会进一步依赖中国。"

"欧洲与中国以前也在飞机制造领域有过类似的合作想法，双方还共同发射过导航卫星。特朗普毕竟在原则上是正确的：如果我们在事关国计民生的基础设施领域依赖别人，我们就犯了大错。不过，从德国视角来看，对美国的依赖也是同样道理。美国的强势，从当前对中国的行动中就能看出端倪：一夜之间，美国就能将巨头华为逼到墙角。要是接下来西门子也无法购买美国芯片，又能怎么办？"

"这些都应该是德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)的产业战略所关心的问题。在这些问题上，他尽可以让他对国家调控的偏好发挥积极作用。不过，请不要只是反对中国，而是要为欧洲的更多自主性着想。"

"目前，中国正展现出前所未有的合作意愿。这意味着巨大的机遇，能够打造一个新的联盟。要是再有一些运气，德国还能在美中之间拉一派打一派。"

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