 德语媒体：华为的5G 柏林的两难 | 媒体看中国 | DW | 28.10.2019

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德语媒体：华为的5G 柏林的两难

德国政府没有将华为排除出本国的5G网络建设，这一决策依然是德语报刊密切关注的话题。《世界报》警告，一旦在5G技术上依赖中国人，后患无穷。《法兰克福汇报》指出，德国面对中国时的矛盾，就是经济利益与自由民主价值观之间的矛盾。

Illustration 5G

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在德国政府确定在5G网络建设方面向充满争议的华为公司开放后，美国再次提醒盟友，使用华为会影响情报共享。美国官员担心，根据中国的情报法，中国公司必须配合情报要求，造成使用华为设备国家的安全疑虑。 (16.10.2019)

本周初，一份德国电信网络安全草案曝光，其中不排除让华为参与5G网络建设的内容引起争议。德国之声电视台就此采访了柏林智库全球公共政策研究所所长贝纳（Thorsten Benner），他认为这是默克尔犯下一个严重错误。 (19.10.2019)

德国5G网络建设将不排除华为，引发德语报刊高度关注。《图片报》警告，华为背后的中国政府是专制政权。《新奥斯纳布吕克报》认为，至少目前而言，5G网络的建设速度更重要。《总汇报》指出，柏林的这一决定具有政治动机。《每日镜报》希望，尽快摆脱对中国的依赖。 (15.10.2019)

上周五，法国《世界报》发表特稿，称中国企业承包建造的非洲联盟总部大楼出现了间谍案，楼内的网络服务器每天深夜都将一整天的数据发送到位于上海的某运算中心。本周一，中国驻非盟大使旷伟霖斥责此报道“荒谬”。 (29.01.2018)

(德国之声中文网) 柏林出版的德国《世界报》周日版以"华为究竟有多危险？"为题，刊文指出，虽然至今没有发现华为设备安置后门的证据，但是这家中国企业依然不值得信任。

"华为可不是随便某一家中国企业，而是一家全球领先的科技巨头。没有中共的协助，华为不可能取得如今的成就。创始人任正非被认为与中共高层有着紧密的联系。在极其专制的中国，一家有着与政界高层千丝万缕联系的企业，又能有多大的政治独立性呢？"

"华为究竟有没有经济间谍行为，目前还没有任何证据。但是，这并不损害一个事实：华为绝不是一家普通的电信装备巨头。"

"此前，华为已经出现过不正常现象。法国《世界报》非洲版就曾报道，从2012年起，位于埃塞俄比亚的非盟总部大楼内，华为设备每天晚上都会发送数据前往中国，直到2017年此事才曝光。华为在此案中的角色至今仍没有查清楚。"

"专家还担心，那些在相关基础设施上依赖华为设备的国家，将会受到来自中国的压力。一些德国企业已经尝过受中国压力的滋味了。"

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

周一出版的《法兰克福汇报》以"为数字神经系统而担忧"为题，刊文问道，德国到底需不需要来自中国的5G技术？

"华为与中国政府紧密合作，这是众所周知的。即便没有相关法规，这种强制合作也是存在的。而现在，中国的《国家情报法》明确规定了企业和个人有义务配合情报机关的工作。5G网络今后将承担包括危机时期国家以及民众之间通信的重任，因此这是攸关安全的基础设施。要是5G网络被安置了后门，就意味着面临破坏和间谍行为的风险。"

作者注意到，德国联邦政府已经为5G网络的建设制订了一些安全防范措施；而在行政手段之外，德国还在酝酿修订《电信法》，从而能够在发现某个服务商、供货商不符合安全标准时，自动将其剔除在外。

"德国的经济利益如何与欧洲的自由民主理念相统一？在德国政府眼中，对这个问题构成最大挑战的就是中国。德国和某些威权国家有着良好的生意往来，中国就是其中最大也是最重要的一个。与此同时，自由权利却在这个过程中日益受限。默克尔总理曾经亲身经历过专制政权，她自然能够看透这一切。然而，几星期前她访问中国时，随行的却又是德国大企业的老总们，与此同时的香港则深陷在示威浪潮之中。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

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