德语媒体：华为的5G 柏林的两难

(德国之声中文网) 柏林出版的德国《世界报》周日版以"华为究竟有多危险？"为题，刊文指出，虽然至今没有发现华为设备安置后门的证据，但是这家中国企业依然不值得信任。

"华为可不是随便某一家中国企业，而是一家全球领先的科技巨头。没有中共的协助，华为不可能取得如今的成就。创始人任正非被认为与中共高层有着紧密的联系。在极其专制的中国，一家有着与政界高层千丝万缕联系的企业，又能有多大的政治独立性呢？"

"华为究竟有没有经济间谍行为，目前还没有任何证据。但是，这并不损害一个事实：华为绝不是一家普通的电信装备巨头。"

"此前，华为已经出现过不正常现象。法国《世界报》非洲版就曾报道，从2012年起，位于埃塞俄比亚的非盟总部大楼内，华为设备每天晚上都会发送数据前往中国，直到2017年此事才曝光。华为在此案中的角色至今仍没有查清楚。"

"专家还担心，那些在相关基础设施上依赖华为设备的国家，将会受到来自中国的压力。一些德国企业已经尝过受中国压力的滋味了。"

周一出版的《法兰克福汇报》以"为数字神经系统而担忧"为题，刊文问道，德国到底需不需要来自中国的5G技术？

"华为与中国政府紧密合作，这是众所周知的。即便没有相关法规，这种强制合作也是存在的。而现在，中国的《国家情报法》明确规定了企业和个人有义务配合情报机关的工作。5G网络今后将承担包括危机时期国家以及民众之间通信的重任，因此这是攸关安全的基础设施。要是5G网络被安置了后门，就意味着面临破坏和间谍行为的风险。"

作者注意到，德国联邦政府已经为5G网络的建设制订了一些安全防范措施；而在行政手段之外，德国还在酝酿修订《电信法》，从而能够在发现某个服务商、供货商不符合安全标准时，自动将其剔除在外。

"德国的经济利益如何与欧洲的自由民主理念相统一？在德国政府眼中，对这个问题构成最大挑战的就是中国。德国和某些威权国家有着良好的生意往来，中国就是其中最大也是最重要的一个。与此同时，自由权利却在这个过程中日益受限。默克尔总理曾经亲身经历过专制政权，她自然能够看透这一切。然而，几星期前她访问中国时，随行的却又是德国大企业的老总们，与此同时的香港则深陷在示威浪潮之中。"

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