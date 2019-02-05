德语媒体：华为有风险 使用禁止都须谨慎

(德国之声中文网) 柏林出版的《日报》刊发了由该报驻华记者撰写的头版社论"面对华为，欧洲的歇斯底里是好事"。作者认为，欧洲若想真正掌控自己的命运，必须既不依赖美国的科技，也不依赖中国的科技。

文章注意到，对华为的强烈怀疑情绪，已经从澳大利亚、英国等亲密盟友蔓延到了其他欧洲国家。"但是，西方国家情报部门至今也没有公布任何证据，能够证明中共政权可以对欧美的数字基础设施进行监控或者直接施加影响。迄今唯一证明能够通过互联网悄悄窃取用户数据的，则是美国情报部门。斯诺登2013年就揭露，美国国家安全局(NSA)曾经在美国通信设备厂商思科的产品中设置后门，从而窃取数据。"

"特朗普总统本人也承认，美国的司法系统可以成为政治工具。他曾经暗示，针对华为财务长孟晚舟涉嫌触犯美国制裁伊朗条例的起诉，可以作为美中贸易争端妥协的一部分而予以撤消。不过，尽管美国对华为的做法确实很不公正，这场围绕华为的争论依然对德国乃至欧洲有利。它显著提升了欧洲公众对网络通信安全的关注度。"

"全球正面临着又一场科技变革。5G通信技术的意义，绝不止于可以用手机观看更清晰流畅的视频影片；它更是未来经济生产的基础，能让机器之间的自主互动成为现实。今后的无人驾驶汽车、智能电网、当然还有通信，也都要基于5G技术。"

"德国、欧洲应当既不依赖美国技术、也不依赖中国技术，而是切实推进自己的相关研发。只有这样，欧洲才能确保对必然到来的未来科技之掌控。也只有这样，欧洲才能避免受到美国的威胁、避免因中国而担忧。"

法兰克福出版的《证券报》的头版社论也关注了围绕华为的争议。文章以"禁令的代价"为题，注意到欧洲政界现在越来越担心通信基础设施的安全问题，而偏偏欧洲的通信设备主要供应商来自一个威权国家，这个国家正在寻求国际科技领先地位，必要时不惜采用间谍或黑客行径。

"这种联想，目前多数是基于恐惧以及臆测，几乎没有什么具体的证据。但是这种联想已经影响到了欧洲的政府部门，激起了政界的急躁行动。据悉，有些欧洲国家的政府已经在考虑禁止华为参与5G通信网络的建设，欧盟委员会也在考虑同样的问题。"

"要是彻底禁止华为等中国电信设备，欧洲就会面临技术上以及经济上的困难。但是，在眼下的政治争论中，这种困难有被忽视的风险。专业人士已经明确指出，在建设5G网络时完全不使用华为设备几乎是不可能的。这是因为5G网络也要使用前一代的技术，要是完全禁止华为，此前已经使用的华为设备也要拆除。对于欧洲的通信服务商而言，这将意味着巨大的人力、财力、物力成本以及时间成本，几乎无法承受。这种做法会让欧洲的新一代移动通信落后好几年。要求禁止华为的人必须明白，禁令也意味着对欧洲的高昂代价。要想有效地保护关键基础设施，还是得想其他办法。"

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