德语媒体：华为必须开门

（德国之声中文网）《新苏黎世报》就华为的企业性质相关问题采访了德国的中国问题专家海尔曼（Sebastian Heilmann）教授。文章题为："当国家安全部门站在门口的时候，华为必须得给它开门"。

记者问道在中国的私有企业内是否有党支部。海尔曼回答说："所有有三个党员以上的私有企业，都有义务支持成立党组织。这些企业内的党组织在一定程度上是植入的控制单元。其任务是确保企业的决策与党的政策相吻合。"

记者问，企业内的党支部具体任务是什么。海尔曼回答说："是要确保政治正确、遵守法律，与此同时，也确保企业内不举行不爱国的活动等。党支部有很大的发言权、甚至有否决权，比如在并购计划或成立分公司的决定上。"

记者也问道，私有企业在中国的国家战略--成为全球科技强国方面，扮演着怎样的角色？海尔曼举例德国企业库卡被美的收购。美的是私有企业，但该收购也是中国工业政策的一部分。

记者问，华为是否如创始人任正非所坚称的那样是一家私有企业。海尔曼回答说，官方来说，华为首先是早期的员工持有大量股份。但作为持股员工，还远未拥有对企业的共同控制权。决策是由很小的一个团队作出的，估计都是党员。

记者问华为近些年来的变化，海尔曼说："过去该企业曾长期仅关注利润和增长。但如今，华为对中国政府来说，成为了一个国家冠军，也就自然有政治责任。该企业在国家工业政策以及一带一路动议上扮演中心角色，是中国全球技术赶超和扩张的排头兵。"

记者问，有人批评该企业与军队关系很近，是否如此。海尔曼表示，目前的领导层与任正非不同，没有军队背景。"不过，中国公开表示，所有顶尖的民用技术同时也应检验是否可军用。华为在全球建设的电信基础设施以及海底电缆，也都有安全政策意义。因此，华为本身是具有安全相关性的。"

记者问，是否必须这样设想，即在危机情况下，华为会向中国政府提供那些可能是通过其铺设的基础设施获取的信息？海尔曼回答说："华为肯定不会主动这么做。但在冲突的情况下，该企业必须为中国安全部门提供关键基础设施的准入权限，即便企业领导层更愿意单纯追求商业利益。如果国家安全部门或军方站在门口，华为必须为其开门。"

美国白宫国家安全顾问博尔顿

美台高级别会晤

《法兰克福汇报》关注美国国家安全顾问博尔顿与台湾国安会秘书长李大维会晤。台湾称，这是自1979年美台断交以来该层级的首次官方会晤。

文章写道："博尔顿与李的会晤证实，美国与台北高级别政府成员会晤的意愿在加强，尽管美国并不承认台湾的独立性。去年通过的一项《台湾旅行法》也促进这样的会晤。北京将台湾视为中国的一部分，称这样的联络有违一个中国政策。此外，北京还指责美国将台湾作为贸易冲突中的施压手段。"

"美国参议院5月以414票全票通过一项决议，以此强调美国对台湾的义务。这包括1979年作出的承诺，为该岛提供防御型武器，以及在台湾的安全受到威胁时就美国可能采取的步骤进行磋商。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点