 德语媒体：华为变成了筹码 | 媒体看中国 | DW | 25.06.2019

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媒体看中国

德语媒体：华为变成了筹码

华为如今为何如此重视德国5G市场？中国本土的电信服务商，为什么与华为的竞争对手签订了高额5G建设合同？周二的德语报刊，探讨了这些话题。

China Peking Huawei Präsentation (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"华为想要受宠"为题，刊文指出，这家中国电信设备巨头委托DIW德国经济研究所进行调研、强调华为对德国经济的重要意义，这种做法的意图非常明显。作者注意到，周一(6月24日)，研究所与华为联合发布报告的记者会地点，就选择在距离总理府、联邦议会一箭之遥的地方，而研究报告本身也盛赞华为给德国直接或间接带来的2.8万个就业岗位。

"这次新闻发布会，可以被认为是向德国联邦政府发出的一个讯号：'快看！华为对德国做出了那么多的积极贡献。你们是否真想把华为撇除在5G网络建设之外？务请仔细考虑。'华为德国首席技术官哈斯(Walter Hass)在发布会上尽管没有如此直白，但是也表示，华为在德国创造价值，带来高质量的就业岗位与一流的研发。"

"但是，另一方面，人们也能听出，华为想要得到德国更多的赞许。哈斯说：'曾经有许多咨询师建议我们如何实现最优避税方案，但是我们还是有意选择了德国商法中的有限责任公司这种形式。'"

文章接着指出，目前，华为正在全球范围内遭到阻击，因此周一在柏林展开的这场魅力攻势绝非偶然。"对于华为而言，德国是决定性的市场。澳大利亚、新西兰等美国盟友已经将华为撇除在本国5G网络建设之外，而俄罗斯则充满示威性地加强与华为的关系。欧洲则处于分裂状态：法国想要阻挡华为，西班牙则不想阻止华为，英国人还在讨论。德国的立场因此将会对其他国家产生示范效应。"

China Peter Altmaier in Shanghai (picture-alliance/dpa/A. Landwehr)

德国经济部长阿尔特迈尔在中国

 

柏林出版的左翼媒体《青年世界报》则以"价值连城的纪念品"为题，回顾点评了德国经济部长周末刚刚结束的中国之旅。文章注意到，阿特迈尔为诺基亚、爱立信等欧洲电信设备厂商带来了巨额中国合同，前提则是华为能够参与德国的5G建设。

DW.COM

联邦经济部长阿尔特迈尔在上海会见了中国电信巨头华为创建人任正非。美国总统特朗普将华为公司视为对整个世界的威胁。阿尔特迈尔则表示，会晤任正非，"再正常不过。" (21.06.2019)

德国经济部长阿尔特迈尔将于周五在上海与华为领导层会面。该消息先前一直保密，但本周四得到德国经济部的证实。 (20.06.2019)

美国已经决定公开抵制华为，也强烈建议英国跟进，但是英国迟迟无法下定决心。英国国会邀请华为高管出面，他十分果决的说，华为没有配合中国政府的义务。 (11.06.2019)

华为在美国封杀当中摸索出路，却遭到美国鹰派参议员出手拦截。虽然最后结局如何还有很多未知数，但是对于刚宣布下修营收预测的华为，这项消息肯定不怎么受欢迎。 (18.06.2019)

包括高通和英特尔在内的一些美国的芯片供应商正在悄悄向政府施压，以期放松对向华为供货的禁令。而华为则尽量避免采取典型的游说举动。与此同时，华为创始人任正非表示，预计华为营收将大幅下降。 (17.06.2019)

"5G网络的安全性，果真是决定性的标准么？要是真这样，华为倒真有一手好牌。2010年，华为就在英国设立了华为网络安全评估中心，与英国情报机关'政府通讯总部'(GCHQ)共同检验华为产品的安全性。2018年11月，华为也在德国波恩设立了相似的'安全创新实验室'，与德国当局共同寻找产品中的安全缺陷。这两个实验室，在整个电信行业中都是独一无二的。实际上，在5G网络建设方面的决定，绝不仅仅关乎安全。美国正在施加巨大的压力，试图把华为挤压出所有西方国家的市场。但是在另一方面，撇除华为也会造成5G建设成本攀升、时间延后等问题。"

作者还注意到，就在近期，中国移动刚刚与华为竞争对手、欧洲企业爱立信与诺基亚签署了5G建设协议。"这可以看作是中国的示好：如果德国以及欧洲允许华为参与5G建设，作为全球最大市场的中国，还会给欧洲企业提供更多利润丰厚的合同。"

"但是反过来，如果柏林以及布鲁塞尔撇除了华为，欧洲也将会面临更多问题。这不仅仅意味着，爱立信、诺基亚会失去在中国市场的长期高额利润。目前，华为握有5G技术的诸多专利，业内人士指出，这些专利几乎无法避开。要是发生了冲突，爱立信或者诺基亚很有可能被征收巨额的专利许可费。美国电信服务商VERIZON现在就被华为要求缴纳10多亿美元的专利费。许多美国科技企业，如今正在要求特朗普总统减轻针对华为的经济战力度，这并非毫无缘由：它对美国自己的企业的连带伤害实在太大了，而专利费不过是其中之一。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

FAZ: Huawei will geliebt werden

法兰克福汇报

jW: Wertvolle Souvenirs

青年世界报

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