德语媒体：华为变成了筹码

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"华为想要受宠"为题，刊文指出，这家中国电信设备巨头委托DIW德国经济研究所进行调研、强调华为对德国经济的重要意义，这种做法的意图非常明显。作者注意到，周一(6月24日)，研究所与华为联合发布报告的记者会地点，就选择在距离总理府、联邦议会一箭之遥的地方，而研究报告本身也盛赞华为给德国直接或间接带来的2.8万个就业岗位。

"这次新闻发布会，可以被认为是向德国联邦政府发出的一个讯号：'快看！华为对德国做出了那么多的积极贡献。你们是否真想把华为撇除在5G网络建设之外？务请仔细考虑。'华为德国首席技术官哈斯(Walter Hass)在发布会上尽管没有如此直白，但是也表示，华为在德国创造价值，带来高质量的就业岗位与一流的研发。"

"但是，另一方面，人们也能听出，华为想要得到德国更多的赞许。哈斯说：'曾经有许多咨询师建议我们如何实现最优避税方案，但是我们还是有意选择了德国商法中的有限责任公司这种形式。'"

文章接着指出，目前，华为正在全球范围内遭到阻击，因此周一在柏林展开的这场魅力攻势绝非偶然。"对于华为而言，德国是决定性的市场。澳大利亚、新西兰等美国盟友已经将华为撇除在本国5G网络建设之外，而俄罗斯则充满示威性地加强与华为的关系。欧洲则处于分裂状态：法国想要阻挡华为，西班牙则不想阻止华为，英国人还在讨论。德国的立场因此将会对其他国家产生示范效应。"

德国经济部长阿尔特迈尔在中国

柏林出版的左翼媒体《青年世界报》则以"价值连城的纪念品"为题，回顾点评了德国经济部长周末刚刚结束的中国之旅。文章注意到，阿特迈尔为诺基亚、爱立信等欧洲电信设备厂商带来了巨额中国合同，前提则是华为能够参与德国的5G建设。

"5G网络的安全性，果真是决定性的标准么？要是真这样，华为倒真有一手好牌。2010年，华为就在英国设立了华为网络安全评估中心，与英国情报机关'政府通讯总部'(GCHQ)共同检验华为产品的安全性。2018年11月，华为也在德国波恩设立了相似的'安全创新实验室'，与德国当局共同寻找产品中的安全缺陷。这两个实验室，在整个电信行业中都是独一无二的。实际上，在5G网络建设方面的决定，绝不仅仅关乎安全。美国正在施加巨大的压力，试图把华为挤压出所有西方国家的市场。但是在另一方面，撇除华为也会造成5G建设成本攀升、时间延后等问题。"

作者还注意到，就在近期，中国移动刚刚与华为竞争对手、欧洲企业爱立信与诺基亚签署了5G建设协议。"这可以看作是中国的示好：如果德国以及欧洲允许华为参与5G建设，作为全球最大市场的中国，还会给欧洲企业提供更多利润丰厚的合同。"

"但是反过来，如果柏林以及布鲁塞尔撇除了华为，欧洲也将会面临更多问题。这不仅仅意味着，爱立信、诺基亚会失去在中国市场的长期高额利润。目前，华为握有5G技术的诸多专利，业内人士指出，这些专利几乎无法避开。要是发生了冲突，爱立信或者诺基亚很有可能被征收巨额的专利许可费。美国电信服务商VERIZON现在就被华为要求缴纳10多亿美元的专利费。许多美国科技企业，如今正在要求特朗普总统减轻针对华为的经济战力度，这并非毫无缘由：它对美国自己的企业的连带伤害实在太大了，而专利费不过是其中之一。"

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