德语媒体：华为到底缺什么？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"华为缺乏国际化管理层"为题，刊发评论指出，作为国际化的通信设备厂商，华为的董事会、监事会成员却全部来自中国。作者认为，这是一个严重错误，西方国家当前围绕华为产品的安全争议就说明了这一点。评论指出：

"华为正在博取信任。本周二，这家中国企业大张旗鼓地在布鲁塞尔成立了一间网络安全中心，对外承诺完全透明。但是，这家企业在许多方面却缺乏敏感性。在安全问题上，华为只关注技术层面，却忽视政治层面。这是一个错误，系统性的错误。

"华为是最为国际化的中国企业之一，其营业额的一半来自海外市场。但是，董事会以及监事会成员却全部来自中国。面对其涉足的170余个国家的市场，华为的管理层缺乏必要的敏感。

"几个月来，华为正陷入公司创立以来最严重的一场危机。美国官员不断对其发起严重的间谍指控。就在上周的巴塞罗那世界移动通信大会上，美国官方的一个代表团向美国的盟国施压，要求他们在通信网络建设中排除华为设备。

"华为则不断地指出，这些指控都毫无证据。这固然是正确的，但是在眼下的争论中，华为依然没能赢得良好形象。

"单纯技术层面上的解决方案是不够的，华为必须全面开放，而不仅仅限于危机时期。这家企业必须对政治层面上的担忧抱以更多的关切。在被问及中国政府能对其施加怎样的影响时，华为总是躲躲闪闪。而正是在这个问题上，华为需要给出更好的解答，方能打消外界的忧虑。

"德国等国即将铺开5G网络建设。华为想成为项目伙伴，想要凭借先进的技术设备参与进来。但这是不够的。华为只有打消了外界的安全疑虑，方能确保长远的成功。"

康明凯及斯巴夫遭到了中国当局的间谍指控

《法兰克福汇报》一篇题为"北京的报复"的短评分析了中国政府高调起诉两名加拿大人的动机。

"加拿大当局是否会答应美方引渡孟晚舟的申请？中国当局已经为此做好了准备。一名加拿大前外交官现在被指控犯有间谍罪及窃取国家秘密罪，还有另一名加拿大人则被指控为他的同伙。仍以为这只是偶然的人，肯定也以为圣诞老人、复活节彩蛋都是真实的。这种量身定做的指控，代表的是中国政府的态度。北京方面尽管对外强硬，但是对内，其地位却并不稳固。

"中国经济的增速已经不及往年，在经济困难时期，政府的民意支持度会下降。这是一个普遍的现象。但是，除了过去40年间无可置疑的经济成就，中国政府并无其它执政合法性的根基，因此，北京非常担心民众的不满。要是当局现在甚至还造成这种印象，即：依然在和外国卿卿我我，可能就会教人无法忍受了。要承受这种偏执的必须是其它国家。"

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