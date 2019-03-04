 德语媒体：华为到底缺什么？ | 媒体看中国 | DW | 05.03.2019

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媒体看中国

德语媒体：华为到底缺什么？

华为的产品为什么质量上乘却依然无法取得普遍信赖？中国政府高调起诉两名加拿大公民，又有着怎样的动机？周二的德语报刊评论版，关注了这些话题。

Symbolbild Huawei (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

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华为、电信安全、5G建设——依旧是近日国际媒体的关键词。有媒体称，德国考虑与中国签署"无间谍"协议，解决华为争议。而为了打消西方世界的安全顾虑，华为更是祭出奇招。 (02.03.2019)

华为孟晚舟案未解，美国依旧继续到处宣传华为可能造成的「国安疑虑」。但也有专家指出，部份反华为说法可能太夸张了。华为到底「美不美」?现在进入了论述大战。 (01.03.2019)

华为的设备到底是否安全？它为国家情报部门充当间谍的可能性有多大？西方的情报和安全专家对此仍在争论。柏林智库“新责任基金会”的网络安全问题专家克莱恩汉斯（Jan-Peter Kleinhans）接受德国之声采访，谈了他的看法。 (02.03.2019)

华为轮值总裁郭平在巴塞罗那世界移动通信大会上表示，华为从未安装过后门，也决不允许别人这么干。一些欧洲电信企业呼吁美国提供具体证据，以便进行“事实为依据的风险评估”。 (26.02.2019)

孟晚舟引渡审讯启动前夕，中方阵营频频出招。中国当局此时再释出对加拿大不利的消息，两名被捕加籍公民面临严重指控；华为则剑指美国《国防授权法》，计划与华盛顿对薄公堂。 (05.03.2019)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"华为缺乏国际化管理层"为题，刊发评论指出，作为国际化的通信设备厂商，华为的董事会、监事会成员却全部来自中国。作者认为，这是一个严重错误，西方国家当前围绕华为产品的安全争议就说明了这一点。评论指出：

"华为正在博取信任。本周二，这家中国企业大张旗鼓地在布鲁塞尔成立了一间网络安全中心，对外承诺完全透明。但是，这家企业在许多方面却缺乏敏感性。在安全问题上，华为只关注技术层面，却忽视政治层面。这是一个错误，系统性的错误。

"华为是最为国际化的中国企业之一，其营业额的一半来自海外市场。但是，董事会以及监事会成员却全部来自中国。面对其涉足的170余个国家的市场，华为的管理层缺乏必要的敏感。

"几个月来，华为正陷入公司创立以来最严重的一场危机。美国官员不断对其发起严重的间谍指控。就在上周的巴塞罗那世界移动通信大会上，美国官方的一个代表团向美国的盟国施压，要求他们在通信网络建设中排除华为设备。

"华为则不断地指出，这些指控都毫无证据。这固然是正确的，但是在眼下的争论中，华为依然没能赢得良好形象。

"单纯技术层面上的解决方案是不够的，华为必须全面开放，而不仅仅限于危机时期。这家企业必须对政治层面上的担忧抱以更多的关切。在被问及中国政府能对其施加怎样的影响时，华为总是躲躲闪闪。而正是在这个问题上，华为需要给出更好的解答，方能打消外界的忧虑。

"德国等国即将铺开5G网络建设。华为想成为项目伙伴，想要凭借先进的技术设备参与进来。但这是不够的。华为只有打消了外界的安全疑虑，方能确保长远的成功。"

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

康明凯及斯巴夫遭到了中国当局的间谍指控

《法兰克福汇报》一篇题为"北京的报复"的短评分析了中国政府高调起诉两名加拿大人的动机。

"加拿大当局是否会答应美方引渡孟晚舟的申请？中国当局已经为此做好了准备。一名加拿大前外交官现在被指控犯有间谍罪及窃取国家秘密罪，还有另一名加拿大人则被指控为他的同伙。仍以为这只是偶然的人，肯定也以为圣诞老人、复活节彩蛋都是真实的。这种量身定做的指控，代表的是中国政府的态度。北京方面尽管对外强硬，但是对内，其地位却并不稳固。

"中国经济的增速已经不及往年，在经济困难时期，政府的民意支持度会下降。这是一个普遍的现象。但是，除了过去40年间无可置疑的经济成就，中国政府并无其它执政合法性的根基，因此，北京非常担心民众的不满。要是当局现在甚至还造成这种印象，即：依然在和外国卿卿我我，可能就会教人无法忍受了。要承受这种偏执的必须是其它国家。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

HANDELSBLATT: Huawei fehlen internationale Führungskräfte

商报

FAZ: Pekings Revanche

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