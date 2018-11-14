德语媒体：华为令德国政府左右为难

（德国之声中文网）由德国电信负责运营的德国政府通讯网络有一大特点：所有硬件和软件没有一样是"中国制造"，这是德国政府出于安全起见对德国电信的要求，目的在于防止任何形式的间谍行为。但在美国政府看来，这还远远不够。《南德意志报》援引一名熟悉该领域的政府官员报道，华盛顿现已向柏林施加压力，要求其在扩建5G网络时，不要使用中国的部件。

该报写道: "这一呼吁完全符合近年来人们所看到的美国战略：必须遏制势不可挡的中国电信业，首先是华为。有关间谍活动的指责声越来越响亮。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray)近年二月在情报委员会的一次会议上警告说，不要使用华为产品。"

该报指出，澳大利亚等国已宣布在扩建网络时不使用华为部件，但德国政府却有点左右为难。华为有价格优势，德国电信也是华为的老主顾。此外，"多年来，德国情报机构和信息技术安全局（BSI)就在寻找（中国）硬件受到操纵的证据。仪器被拆开，测试、检查，有的是在企业总部，有的是在实验室里进行。但却什么也没发现……对于被排除在德国政府网络外，华为一直抗议到德国总理那里。"

但另一方面，"中国人在数字间谍方面异常活跃也是人人皆知。"该报继续写道："德国政府早就意识到，在网络运营中依赖外国部件是一个问题。几年前，就有人想出了生产欧洲路由器的主意。但项目失败了。现在有人怀疑，美国插手柏林的事是为了为自己的工业争取利益。但美国几乎不为手机通讯市场生产部件。除了中国和韩国外，领先的还有欧洲公司。也就是说，除华为以外，还有别的选择。"

贺建奎在香港会议上

并非儿戏

《南德意志报》另一篇文章继续关注令全球震惊、舆论哗然的中国诞生第一例基因编辑婴儿的消息，并聚焦贺建奎其人。这名科学家本周宣布他利用基因编辑技术Crispr改变胚胎并将其植入一名女性的子宫。该女性本月已生下一对双胞胎。中国方面本周四宣布暂停贺建奎的科研活动。《南德意志报》在题为"培养皿旁的业余爱好者"的文章中写道：

"此人既不是发育生物学家，也不是生殖医学家。他虽然在深圳南方科技大学做研究，但从今年2月起停薪留职。他虽然在美国著名机构接受过培训，但其在香港众目睽睽下的亮相再次清楚地表明，这个刚刚把一切搞了个天翻地覆的人，学术上是多么苍白。讲演之后，对许多提问他都说不出所以然。他的讲述中有自相矛盾的地方，之后被业内专家在推特上诟病。显然，这是一个新近才进入这一领域，但却能够想做什么就做什么的人……"

作者因此问道，人工培育新人类现在到底还有多难："经常有报道说，Crispr/Cas9这一工具用起来很容易。就连完全的外行也可以看着说明书，在小型实验中使用这把"基因剪刀"。一位艺术家因为项目在柏林只用了几周时间就学会了。"

不过，文章继而援引汉诺威大学生物医学家迪克·黑克（Dirk Hickl)指出，使用基因剪刀还是有些别的障碍，比如在网上订购的Crispr工具并不能用于临床实验，而贺建奎在香港展示的为数不多的资料也显示，女婴细胞中中只有一部分被改变。文章最后写道："这并不是说这种对基因的入侵就不危险，但却使其毫无意义。有些人这些天设想的人类培植，也绝非儿戏。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点