德语媒体：华为事件与中国的愤怒

（德国之声中文网）中美首脑在布宜诺斯艾利斯举行会谈后，多数观察家都曾认为，中美贸易争端至少得到了暂时性的缓解。但是，华为第二号人物孟晚舟在加拿大被逮捕却显示，贸易战非但没有缓解，反而随时面临着严重激化的可能。《法兰克福汇报》以《缓解已无从谈起》为题，介绍了这一最新进展。文章写道：

"中国驻渥太华大使馆发表措辞强硬的声明，要求立即释放孟晚舟：中国严正抗议'这种严重侵犯受害者人权的行为'。华为财务总监孟晚舟'既没有违反加拿大，也没有违反美国法律'。这份刊登在中国使馆官网上的声明称，中方已经向加拿大和美国提出抗议，并敦促对方改正错误。北京将采取一切必要措施，保护本国公民。英文版的《环球时报》甚至将这一逮捕行动比喻为宣战声明。

但同对外强烈愤慨形成鲜明对比的是中国对内的宣传口径：央视晚间新闻中根本没有提及这一消息，而是用25分钟的时长报道了习近平在G20峰会后对巴拿马和葡萄牙的访问行程。也许党内对于在中美贸易争端大背景下如何评估孟晚舟被捕一事尚未达成共识。作为党的喉舌，《人民日报》官方微博甚至在当天就删除了所有有关这一事件的报道和评论。社交媒体中相关的讨论也受到审查。"

《法兰克福汇报》认为，孟晚舟因华为公司伊朗业务被捕只是美国一部大拼图中的小图片。美国最担心的则是中国政府借助华为网络对美国发动网络袭击或掌握敏感信息的可能性，与此同时，美国安全机构也建议包括德国在内的盟友不要使用华为技术。文章接着写道：

"明年德国将拍卖网络通讯频段。华为期望在此过程中扮演关键性角色。该公司现在就已经是德国网络技术的重要供应商。尽管德国电信曾发现在一次用于网络通讯的试验机器人项目中，华为从事了工业间谍活动，但华为仍然是德国电信最重要的配件供应商。同其他所有网络元件供应商一样，德国电信也会对华为部件进行前期和使用过程中的检测。

就在前不久，德国信息技术安全署还曾对华为提出表扬，认为同其他竞争对手相比，华为对自身技术采取更为开放的态度。今年十一月，华为'安全革新实验室'在波恩落成之际，信息技术安全署主席朔恩波姆（Arne Schönbohm）也亲临现场并表示，这一实验室的建成将能使华为同德国信息安全署的相互交流更为广泛和深入，以应对未来网络安全的挑战。"

每当自家子女遭到批评，特朗普总是会义愤填膺地予以回击，因为这对他来说显然是个禁区。而同华为空日持久的争执中，特朗普政府却偏偏逮捕了华为创始人的女儿，实在耐人寻味。《南德意志报》就此写道，鉴于华为元老任正非在中国的知名度相当于美国的比尔·盖茨，中国表示震怒也就不足为奇了。文章称：

"孟晚舟被捕的那一天，恰恰是特朗普同中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯就缓解贸易争端展开谈判的日子。有鉴于此，不能不说这是一个政治事件。周四，全球股市全面暴跌，因为人们普遍担心，这一逮捕行动使本来就乏善可陈的贸易谈判功亏一篑，甚至可能引发两个超级大国间的冷战。

孟晚舟并不是一名普通的企业高管，就像华为集团并非普通企业一样。这一点无论是中国人，还是美国人都非常清楚。对于习近平而言，在全球手机销量方面已经超越美国苹果的华为，简直就是其宏伟计划的一个化身。按照习近平的这一计划，本世纪中期中国应跃升为核心技术领域的全球领导者。而也正是出于这一理由，美国一直在阻挠华为的发展。除此之外，美国还怀疑华为同中国情报机构合作，并准许后者获取手机和芯片用户的信息。迄今为止，美国人未能拿出任何相关的证据。"

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