德语媒体：华为争议 鱼与熊掌能否兼得？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"数字主权德国"为题，刊发评论指出，在围绕华为以及中国的争议中，德国必须拥有更加广阔的视角，了解自己究竟需要什么。

"华为是一家极其成功的企业，它不仅仅能卖出比苹果公司更多的手机，还是全球领先的通信设备制造商，其产品质优价廉。德国的通信网络已经使用了无数的华为设备，不论是移动网还是宽带网。至今为止，我们没有听到过对华为产品的太多抱怨，也从来没有人揭露过有关华为的窃听丑闻。"

"但是另一方面，大家又都在争论，是否应当继续采购华为的产品，这一争论甚至抵达了联邦政府层面。争论由美国政府引起，华盛顿正在向全球各国施压。有一点非常明确：美国人担心的并不是华为，而是半市场经济的一党专制中国。后者在科技领域也已经跃升为美国的战略对手。"

"但愿德国企业永远不需要在全球第一大和第二大经济体之间选边站，否则德国企业必然是输家。不过，如果必须要作抉择，正确的选择也只可以是美国--尽管还有特朗普这个因素。"

"这一悲惨的两难境地，也有其益处：拖延许久之后，德国人终于开始讨论究竟应该如何对待关键基础设施。今天，这不仅仅包括供水或者粮食安全，还包括IT设施。在这个人工智能技术决定胜负的时代，一个没有顶尖互联网企业的国家究竟应该做些什么？这个国家又能如何保障自己的数字主权？"

文章接着指出，不依赖于任何单一供货商，这点至关重要。至于是否要将某一厂商彻底排除，反而不那么重要。作者建议，通讯服务商应当确保不同供应商的设备可以快速互换，并且要多采用开源产品，至少要能够审核源代码，这样可以在很大程度上杜绝安全风险。

"这些手段都无法保证100%的安全，但是彻底的安全是不存在的。通过这些手段，依赖于全球市场的德国能够在尽量保持开放的同时也保障数字自主权。相比将某一重要贸易伙伴的产品彻底排除在外，这种做法更具备针对性。即便是欧洲本土的供应商，也不会完全只用本土的零部件。苹果的手机，又是哪里组装的？所以，确保数字主权并不能靠闭关锁国，而是要在与多方积极打交道的同时尽量保持独立性。"

美国正在华为问题上向德国施加巨大压力

路德维希港出版的《莱茵普法尔茨报》以"中国正在撒网"为题，刊评指出，华为究竟能够在德国5G网络建设中扮演怎样的角色，绝非简单的技术问题。

"从经济角度而言，这十分容易判断。5G网络建设应该从速推进，从而避免德国在数字化进程中落后。如果没有华为设备，德国电信、沃达丰等通讯服务商将会陷入麻烦。毕竟，华为的竞争对手屈指可数，西门子多年前就放弃了其通信业务。而且，中国厂商的产品还相当便宜。"

"但是，安全因素也非常重要。不久前，德国联邦情报局就警告称，通信设备中可能会有安全漏洞甚至后门程序。有人担心，华为设备今后将成为中共的窃听工具，关键基础设施甚至还会遭到恶意破坏。然而，多次驳回指控的华为，也确实没有被发现有任何间谍行为，这同样是事实。"

"在德国，联邦网络管理局已经就5G网络建设出台了第一批技术规范，要求采用'最高的安全标准'、'可信的供货厂商'，并且由相应的技术检验措施予以保障。这将是一个复杂的流程，因为硬件设备需要不断进行软件更新。目前，德国政府正在制订更加严格的规定。尽管有许多议员呼吁排除华为，但是联邦政府似乎依然不会排除某一具体企业。"

"鉴于拒绝华为参与5G建设的理由都具备相当的分量，联邦政府的这一姿态蕴含着不小的风险。在这个攸关未来的问题上，最好应有一份欧洲层面的统一策略，就像欧盟委员会所正在寻求的那样。同时也不能忽视，欧洲各国对中国的态度存在着巨大的差异。"

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