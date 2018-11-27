德语媒体：十五年弹指一挥间

（德国之声中文网）《南德意志报》题为"关系很近，但也有很多质疑"（Viel Nähe,viel Skepsis）的文章写道：

"施泰因迈尔作为总统对中国的首次访问为期6天，是迄今最长的行程。总统府称，这表明德中关系的'复杂与多样'。"

"由于美中之间的贸易战，北京希望得到德国和欧盟的支持。这也是中国副总理刘鹤一周前飞往柏林、而不是飞往华盛顿筹备阿根廷G20峰会的一个原因。但即便如此，仍不能掩盖德国国内对于中国的疑虑不断增加这一事实。"

老话题是欧洲企业在中国的市场准入。欧盟驻中国商会的彼得·海利斯（Peter Helis）新近表示，邓小平开放政策40年后，改革不但陷入停滞，在部分经济领域还又重新封闭。

施泰因迈尔此行的主要议题除国际秩序、自由贸易、气候保护之外，还特别包括中国的数字化进程。总统府称，这所指的首先是数字化给人们和社会带来的后果。为此，施泰因迈尔将与企业家以及中国公民社会代表会面。

文章写道："15年前，施泰因迈尔曾作为总理府主任出访中国。此后，中国发生了很大的变化。近些年来，北京大幅加强对中国互联网以及公共空间的管控。到2020年，中国政府计划建立全国范围内的信用评分体系，对人们的财务状况、政治立场以及在社交网络、公开场合、工作场所的言论进行评分。"

"在四川大学，德国总统可能会对大学生发表以人权为主题的演讲。此前，外交部长马斯11月访华曾谈及维吾尔人状况。"

一带一路示意图

新丝路与欧洲

《新苏黎世报》题为"欧洲在交叉点上"（Europa liegt im Fadenkreuz）的文章写道：

"最初只有一列火车，从重庆向杜伊斯堡运送计算机零部件。2012年，火车还时常空载返回中国，如今则把香槟、化妆品和首饰从欧洲运往亚洲。这条欧亚铁路线的货运时间比海运节省一半。它是中国一带一路计划的铺垫。"

"欧洲处在交叉点上，希腊以及东线的匈牙利、塞尔维亚都在丝绸之路沿线。…对中国来说，比雷埃夫斯港口是欧洲最重要的港口：建筑材料和工人都来自中国，他们的工资低于参加了工会的码头工人。中远公司控制着轮渡港口、游艇码头、货运码头和船坞。新的飞机航线将带来中国的游客。目标是，在地中海周围铺设一条珍珠链。"

"塞尔维亚和匈牙利也得以在中国的资金帮助下，修建桥梁、高速公路和高铁。波兰以及巴尔干国家已经成为接下来的对象。从东欧的角度看，中国是欧盟的竞争者，且颇具吸引力。…这些国家抵制了欧盟批评中国刑讯逼供及人权现状的联合声明。这只是这类经济合作的一个附加效应。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点