德语媒体：北约何以受到中国的威胁？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"将中国当作危险"为题，刊发社论指出，北约一方面将中国视作威胁，另一方面，北约也必须保持与中国的对话渠道。

"北约的最大优势，过去以及现在都一直是'威慑'，它基于成员国之间的相互承诺：一国遇袭、全体回击。现在，北约向中国发出了清晰的信号：中国在全球的行为将受到密切的关注。它也将是对中国扩张企图的拒止符。"

"在联合声明中，欧洲国家成功地说服了美国人，使用了软性的措辞'机遇与挑战'。这也是发给中国的一个信号，表明欧洲人至少现在还没有放弃'以贸易促转变'的希望。而今后几年的一个疑问则是：这个拒止符究竟能否促使中国人在意识形态上不再那么剑拔弩张？"

"自从习近平2013年掌权以来，中国再次变得越来越专制。凭借数字化科技，中国正在打造高效的监控国家。在中国的社会模式下，个体的利益位居由共产党定义的集体利益之后。而习近平正在将这种模式包装为比开放民主社会更优越的模式。欧洲、尤其是德国政府必须前所未有地认真对待这一体制竞赛。"

文章接着指出，目前的当务之急是，在科技飞速进步的背景下，确保民主国家的关键基础设施、经济领域依然能在民主国家自己的掌控治下。"如果欧洲能够成功地将中国的影响力限制在经济领域，那么军事威慑的需求就不会太迫切。而北约在多大程度上将中国列为重要议题，也将取决于欧洲各国政府究竟会允许华为在通信网络领域拥有多大的影响力。"

比勒菲尔德出版的《威斯特法伦报》以"来自远东的敌人"为题，刊评指出，中国外交的韬光养晦时代已经过去，北京正在努力将自己的经济实力转化为政治权力诉求。

"'一带一路'倡议就是一个明显的例子，它是中国地缘政治战略的核心，是马歇尔计划后最大规模的全球性经济项目及投资项目，亚洲、非洲、欧洲之间将建立起一张巨大的、全新的贸易网络。"

"在这一背景下，中国咄咄逼人的权力诉求与北约的安全利益相冲突，只是一个时间问题。北约将中国定义为威胁，这有可能很合特朗普总统的口味。'美国优先'的核心要义也在于：美国不会容忍美国之外存在任何其他超级大国。"

开姆尼茨出版的《自由新闻报》以“必须要有一个敌人”为题，刊发短评认为，德国或者欧洲必须仔细考虑，今后到底应该怎样与中国打交道？

"欧洲经济可以在多大程度上依赖于和专制国家的生意？显然，贸易并不能促成政治变革，近期中国西北部传出的系统性侵犯人权的消息就再次证明了这一点。但是，将中国宣布为北约的敌人，也不能解决与北京打交道中出现的种种问题，尤其是欧洲遇到的问题。"

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