德语媒体：北约不是在全球伸张价值观的联合体

(德国之声中文网)《明镜在线》专栏作者Bittina Gaus在拜登和普京日内瓦会晤之后发表评论文章，中间提及北约正在策划推出全新战略。迄今为止，北约的战略思考中从未提过“中国”二字。但现在北约却声称，中国跟“我们的价值观”不一致。作者指出，假如共同的价值观是重要谈判的前提条件，那么，“我们用在外交部的开支就可以省下来了。”

“勃兰特当年的缓和政策决不是建立在对东德领导人的好感之上，他也绝对不喜欢共产主义，然而，他认识到，重要的是，利用与对手、甚至敌人哪怕是很少一点的共同利益，拓展谈判的范围和渠道。那么人权呢？当然要谈人权！只有通过长期努力，建立信任之后，静默外交才会奏效，而它比极具轰动效应的强势电视画面和威胁言辞更有可能达到目的。欢迎举出相反的例子。”

作者继续写道，“听上去也许老派，但不得不提醒，北约是一个防务联盟，不是一个必要时使用武力，在全球伸张‘我们的价值观’和我们经济利益的联合体。”



一带一路沿线上的剥削现象

为制衡中国的一带一路倡议，刚刚结束的七国峰会决定推出发达国家具有更高标准的基建工程。这一背景下，网络媒体China.Table介绍了总部设在纽约的“中国劳工观察”最新发表的报告，批评一带一路倡议沿线项目中中国海外民工深受剥削的现象。

文章写道，中国的“一带一路倡议”是一个上百亿美元的基建项目，涉及国家超过139个。跟中国的经济腾飞一样，一带一路在很大程度上也是建立在廉价劳动力的基础上。根据官方数据，有将近100万中国劳工在国外工作，其中很多就是在一带一路项目里。而无数中国劳工拿着旅游签证非法在国外工作，一带一路框架下的项目里也雇用了许多这样的劳工。

“中国劳工观察报告指出，一带一路项目中出现严重违反劳工权益的现象，而这些现象以前也都通报过。访问和照片以及视频显示，相关劳工得不到医疗服务。一名工人在没有防护器械的保护下，在事故中一眼失明。另一名工人感染新冠病毒后，被隔离在空无一人的大厅里20多天，没有治疗，他的同事后来发现了他的尸体。还有在其他项目中工作的工人因抱怨劳动条件，受到保安的殴打。”

“根据中国劳工观察的说法，相关的中国大使馆和领事馆对一带一路项目中的恶劣工作条件是知情的。但他们说，没有‘人力和经济手段监督破坏在国外劳工的基本权益。’中国劳动法律师哈雷古（Aaron Halegua）写道，虽然有很多要求公司保护海外劳工权益以及遵守所在国家劳动法的规定，但它们被忽视而没有得到执行。”

“中国劳工观察补充道，中国商务部理应对海外劳工的权益承担责任。但该部的主要精力却集中在贸易以及经济关心领域。中国劳工观察的干事长直白表示，‘整个一带一路就是建立在强迫劳动的基础上。中国正在出口它对人权的不屑一顾。’”

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