德语媒体：北约不应过度聚焦中国

（德国之声中文网）《时代》周报发表评论称，美国人主张对北京发出强硬的声音，欧洲人虽然并非情愿，但也最终顺从了美国人的旨意。因为欧洲人不希望再经历特朗普时期美欧之间的紧张关系。这篇题为《北约不应过度聚焦中国》的评论写道：

“不应当为了维持表面上的妥协，而忽略了西方外交政策的核心问题。必须公开就这一核心问题展开讨论： 同北京冲突的实质是什么？ 是现有国际秩序当中的一种争执呢？ 还是不同社会制度模式之间的争执？在这一问题上，欧洲人和美国人意见并不一致。欧洲人希望将中国纳入国际秩序，而美国人则主张同中国开展对抗。现在北约也加入了这一行列。

这么说似乎过于讽刺：对于北约这样一个防御性军事同盟来说，找到一个新的敌人并不是一件坏事。执行了数十年的阿富汗使命之后，北约的撤军行动有些灰头土脸，当年信誓旦旦的宏伟目标一项都没能实现。20年之后，北约又将阵地交还给了塔利班。在此背景下，一个新的威胁突然呈现出来，当然是求之不得的。按照北约的说法，中国的崛起对‘基于规则的国际秩序’构成了‘制度性的挑战’。

北京也立即做出了回应：北约已经深陷‘冷战思维’难以自拔。这种说法当然有失偏颇，但也绝非毫无道理。将全部精力聚焦中国，就像上周的几次峰会那样，只能迷失方向。”

作者Jörg Lau指出，美国总统拜登有关同中国的抗争是社会制度之争的观点是错误的。因为中国共产党对内打压本国民众、对外经济扩张的发展模式，对世界其他国家的吸引力非常有限。评论接着写道：

“对于中国的所作所为，西方必须公开谴责，必要时也要予以阻遏。但这一切都不是北约的任务。北约本身就不是什么纯正民主政体（例如北约成员国土耳其）的集合。捍卫北约的东欧成员国不受俄罗斯威胁，就已经是一项非常艰巨的任务。也正因为如此，波兰和波罗的海国家都反对北约将关注焦点转向北京。他们担心北约忘记了自己的初衷：联盟防御和威慑。”

北约峰会在对华政策问题上，并非没有争议。《世界报》报道称：

“拜登极力敦促北约盟友进一步聚焦中国的同时，德国总理默克尔则提出警告称，对华政策要‘保持均衡’。中国在很多问题上是对手，但同时也在很多问题上是伙伴。

周日的七国集团峰会上，对华政策也是议题之一。主要工业国家领导人要求北京尊重人权，并保障南中国海的航运畅通。中国方面则回应上述指控毫无根据，是对中国内政的干涉。

中国拥有世界上仅次于美国的第二大军费开支。今年3月，中国财政部宣布，今年的军费支出将再度提升6.8%。为了在航天领域追赶美国和俄罗斯，中国也投入了大量资金。”



摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究