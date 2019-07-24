德语媒体：北京重申武力攻台选项

（德国之声中文网）《世界报》以《来自北京的威胁》为题，报道了中国国防部的白皮书。文章写道：

"中国在其追求国家统一的努力中，仍保留对台湾动用武力的选项。此外，北京还强调，为了打击'分裂分子'，北京会采取任何必要的军事手段。这是北京周三发表的国防政策白皮书中的内容。北京的首要目标之一是遏制'台独'。

"中国国防部发言人吴谦称，台独势力构成的威胁正在与日俱增。但他警告说，任何搞台湾独立的企图都是死路一条。"

1949年，中华人民共和国成立后，台海两岸一直处于分治状态。中国在致力于使台湾陷入国际孤立状态的同时，还加强了对台湾的军事威胁。文章继续写道：

"白皮书中还对美国、日本、澳大利亚及其盟国在亚太地区加大军事存在的做法提出批评。中方以美国在韩国部署导弹防御系统为例，称这类行动造成该地区的不稳定。

白皮书称，美方的这一行动破坏了该地区的战略平衡。然而，多年来，中国不断在该地区扩张军力，引起太平洋一些沿岸国家的不安。"

新华社周二报道称，长年担任中共高级领导人的李鹏周一去世，享年90岁。李鹏生前曾担任总理10年，随后又担任了5年的人大委员长，是中共党内强硬派的代表人物。《南德意志报》写道：

"在中国，谈到这位政治家，人们首先会联想到天安门广场的大屠杀。他被认为是1989年6月4日民主运动遭镇压的主要责任者。镇压行动造成了数百人丧生。1989年5月，改革派政治家赵紫阳被推翻后，正是时任总理的李鹏发表杀气腾腾的演说，宣布戒严的。他所扮演的角色使他后来获得了'北京屠夫'的外号。他也是中共领导层中第一位向解放军官兵致谢的领导人。多年之后，他仍坚持为当年出动军队进行辩护。

"此外，李鹏也从不讳言他对西方民主制度的排斥。1989年之后，更多强调党高于一切的也是李鹏，而并非时任中国党和国家领导人的江泽民。长期以来，李鹏一直属于该国最受憎恶的政治家。但尽管如此，党仍在周二对李鹏予以高度评价，称其拥有'崇高品德和优良作风'以及'光辉的一生'。"

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