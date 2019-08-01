德语媒体：北京还会忍多久?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"香港示威刺中习近平中国模式的心脏"为题，刊发社论指出，香港现在正在发生的事情，对中国今后的命运有着决定性影响。

文章认为，小小的香港，凭借对自由的捍卫、对六四的纪念，已经成为中国的良心。"香港现在俨然成为了习近平'中国特色社会主义'的对立面，已经持续两个月的示威就是对中国独裁者的公开宣战。示威者不仅仅质疑中国的'富裕取代自由'之魔鬼条约。在西方国家与中国之间的体制竞赛日益激烈的时刻，香港人也提醒西方，即便在中国，自由、人权之普世价值的吸引力也丝毫没有减弱。"

"'中国'的含义，要远远比北京方面告诉我们的更丰富。不仅仅是香港，北京想立刻并入的台湾，同样是活生生的例子。"

文章接着指出，面对当前香港的局势，如果北京决定动用军队，就会导致中国与西方国家的关系长期恶化，双方的相互制裁、报复将会导致全球经济重挫，而且北京所力推的"中国模式"也将失去对外的吸引力，反而成为独裁者的污点。同时，香港人对自由价值的坚守，也是让北京暂时不派军队的原因。

作者认为，北京在收回香港主权后，不断在试探香港人的自由意愿究竟有多大。"长期以来，香港人就一直恼怒于无法直选特首，而是必须由一个听命于北京的委员会选出。充满争议的林郑月娥，也只能凭借这种方法当选特首。她不仅仅被指责没有对北京展现出足够的独立性，还被认为对香港日益严重的社会不公、政治裙带关系负有责任。这一指控，刺中了习近平模式的心脏。"

"因此，香港现在正在发生的事情，绝非地方性事件。它对整个中国今后的发展道路以及全世界今后同中国的关系都有决定性影响。"

路德维希港出版的《莱茵普法尔茨报》以"中国错估了香港"为题，刊发评论指出，北京方面一度以为，随着时间的推移，中国内地与香港自然而然就会融合。然而，今天的香港特区依然与内地迥然不同，而在冲突中越来越响亮的"港独"诉求，更是在冲击北京的"一国两制"底线。

作者认为，如果是在西方民主国家，政府知道如何利用公民社会来化解这类越发激进的诉求，但是香港并非真正的民主社会。邓小平当年推动"一国两制"，其动机来自于坚信"两制"会不断相互接近。

"然而，现在情况恰好相反。香港的年轻一代，更像纽约的年轻人，而非上海的年轻人。与他们的父辈不同，香港年轻人并没有从中国崛起中受益，而是成为了涌入香港的大量中国内地客的受害者：富裕的中国人导致了房价飞涨、物价高企。"

"北京现在还算克制，但是这能持续多久？对于香港而言，现在正处于两难的局面。政治上，特区政府必须听命于威权的北京当局，别无选择。而香港年轻人则抵制中国的威权主义。'一国两制'模式因此是失败的。"

"北京方面绝对不会向独立诉求做出丝毫让步，否则它就是向自己的民众示弱。威权政府正是依靠强硬来维持其权力。北京暂时还不想血腥镇压香港的示威，而是寄希望于特区政府来维持秩序。要是特首林郑月娥没法做到这一点，局势就有可能发生突变。"

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