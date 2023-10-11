德语媒体：北京表态让中以关系蒙受重大打击

（德国之声中文网）哈马斯恐怖袭击以色列后，中国的官方表态引起了人们的注意。ChinaTable写道，"以色列驻华使馆的第二号外交官在X（前推特）发帖：'当人们在街上被屠杀、被宰割时，应不是提两国解决方案的时间点'，以色列期待中国严词谴责哈马斯 - 中国不是将以色列称作朋友的吗？！

"的确，中以关系非常不错。中国着眼于以色列的高科技和军备技术，内塔尼亚胡总理则追求在亚洲的外交政策摆脱单一的局面，由此，两者之间根本的政治分歧被掩盖。但哈马斯的恐袭以及中国对此做出的反应将带来一个新的转折。

"以色列国家安全研究所的拉维（Galia Lavi）表示，北京的反应是对中以关系的严重打击。此前，以色列有人建议将中国打造成替代美国的中东秩序的维护者。现在，这一有担当的大国形象，只好跟中国说再见了。"

文章叙述道，以色列是中东最早承认中华人民共和国的国家之一，1979年，两国开始谨慎接触，1992年建立了外交关系。两国的贸易往来从当初的5000万美元，跃升至目前的220亿美元。中国是欧盟和美国之后以色列的第3大贸易伙伴。两国之间有着创新伙伴关系，以色列也是一带一路倡议的签署国。

"以色列的中国政策将会转向。虽然自2020年以来，以色列没有再让中国承建基础设施项目，但内塔尼亚胡上台后在寻求中美之间的新平衡。现在，这一思路将重新评估。拉维认为，中国希望被看作是有责任感的大国，但它对恐袭懦弱的公开表态只能与此背道而驰。"

美国参议院多数党领袖舒默在北京与中国国家主席习近平会见

习近平看到稳定中美关系的契机

《新苏黎世报》关注了习近平在北京会晤到访的美国参议院多数党领袖舒默，认为这是一个中美关系步入缓和的迹象，而11月拜习会成行的概率也由此增大。

"周一的会见非同寻常。这是2015年以来中国国家元首再次会晤美国国会议员。今年6月，习近平在北京虽同美国国务卿布林肯进行了会谈，但却回避同其他到访的美国内阁部长如财长耶伦会面。近年来，美国国会中的反华理念已成共识，两党都愿意从对华强硬的政策中得到好处，而习近平亲自出马会见美方人士，也许可以打破这一发展的惯性。美国的中国问题专家利明璋（Bill Bishop）表示，'他看到得以稳定中美关系的契机。'"

文章认为，中国媒体在支撑这一印象。周一央视新闻联播报道和《人民日报》头版都报道了习近平会见舒默的消息，称习近平强调，"两国的利益相互交织"，"一方发展，两国都收益"。报道还引用习近平的话写道，疫情过后的经济复苏、气候挑战以及解决国际和地区冲突，都需要中美之间的协调和合作。

文章注意到，从美国的视角看，会面听上去似乎并非那么和谐。美方称，"舒默希望习近平表达同以色列的团结，请求中国谴责哈马斯发动惨无人道的对以色列的恐怖袭击。"

中国外交部则在周日（10月8日）敦促"有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。"平息巴以冲突的根本出路在于落实'两国方案'，建立独立的巴勒斯坦国。"

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