德语媒体：“北京、莫斯科、明斯克轴心”

中国与白俄罗斯将举行联合军演，位置就在白俄罗斯与波兰边境附近。这引发德语媒体的关注。

（德国之声中文网）《南德意志报》题为“与中国一道”的文章写道，流亡立陶宛的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡亚（Swetlana Tichanowskaja）应北约秘书长斯托滕贝格邀请，出席华盛顿的北约峰会。季哈诺夫斯卡亚说，与北约的良好关系“对白俄罗斯、对我们的国家利益、地区安全的支持很重要”。

然而，在明斯克掌权的卢卡申科对于白俄罗斯的安全却有完全不同的看法。他相信，必须保护该国免受北约和乌克兰的威胁。北约周二开始庆祝成立75周年的峰会之际，白俄罗斯与中国准备举行联合军演，--就在与北约成员国波兰的边界上。

《南德意志报》文章写道：白俄罗斯国防部发布的图片上，中国空降兵拉着白色的降落伞，手持突击步枪，在演练场上迈进。夜间着陆演习、越过水上障碍，这些都将是中白反恐训练的演练内容。“国际风云复杂、情势困难”，白俄罗斯少将德内森科（Wadim Denisenko）说道。国防部发布的另一消息中称，北约在白俄罗斯边境的势力增加，导致“地区紧张加剧”。这是白俄罗斯政府的看法，明斯克在俄罗斯侵乌战争伊始就向莫斯科开放本国领土供其使用。

文章提及白俄罗斯刚刚加入中俄主导的上合组织。北京也明确支持明斯克成为金砖集团的伙伴国。

文章写道，过去，卢卡申科政权时有阶段性的向欧盟靠拢，布鲁塞尔则会相应放松制裁。如今不再如此。欧盟早已不再是白俄罗斯的伙伴，布鲁塞尔更多是加强了制裁。

文章写道，白俄罗斯在军事、政治和经济上与俄罗斯紧密捆绑。明斯克加强南部与乌克兰边界驻军的同时，甚至获得普京的允许部署战术性核武器。然而，克里姆林宫会在安全政策上准予白俄罗斯多大的自由空间，仍是个疑问。因此，该国可能希望借助中国的帮助获得更大一点空间。

“而对中国而言，尽管与白俄罗斯的贸易额有限，但这个东欧国家对北京却是重要的战略中转国，将商品运往西欧。两周前中国、白俄罗斯与哈萨克斯坦在上海达成约定，三国企业想要在与波兰边境处建造一个货运码头。”

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国国防政策应聚焦欧洲

《法兰克福汇报》题为“中国在北约东部边线上”的文章写道，中国在白俄罗斯举行联合军演，这是彰显势力。

文章写道：“所有相信与中国的关系仅关乎汽车贸易的人，都应该仔细看看：中国士兵在白俄罗斯举行联合军演，就在与波兰边界附近。白俄罗斯与另两个北约成员国接壤，这一切是在西方联盟的东翼彰显势力。”

“俄罗斯与西方的冲突中，中国并非北京所声称的无关第三方。…上周，莫斯科-北京轴心也以另外一种形式向明斯克扩张：白俄罗斯加入上合组织。”

文章写道，作为对应，西方国家也加强在亚洲的安全政治参与。美国本来就是太平洋国家。日本首相本周末访德之际，柏林也希望与日本加强合作。“只要是围绕具体问题，并且向北京发出政治信号，这就是有意义的。”但鉴于德国联邦国防军自身的能力有限，欧洲仍应是关注的重点。"德国的护卫舰主要应在波罗的海巡航，战斗机在波罗的海国家巡行。"

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