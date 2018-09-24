 德语媒体：北京聚焦后特朗普时代 | 媒体看中国 | DW | 26.09.2018

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媒体看中国

德语媒体：北京聚焦后特朗普时代

《新苏黎世报》认为，中国关于中美经贸摩擦的白皮书，似乎显示北京已对特朗普不抱太大期待。《南德意志报》等则提出疑问：中企收购后的格拉默董事会集体出走，难道是因为钱？

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

（资料图片：2018年3月，特朗普宣布对中国进口产品征收惩罚性关税）

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道，中国关于与美国经贸摩擦的白皮书，证明中方有高度的"指尖上的感觉"（编者注：Fingerspitzengefühl，指对细节的敏感）。

"白皮书在没有直接点名特朗普的情况下，对他进行痛批。其中写道：我们相信，美国的成熟政治家最终能够回归理性，客观全面认识中美经贸关系，及时纠正不当行为，使中美经贸摩擦的处理回到正确轨道上来。由于白皮书明确提到'成熟政治家'，这可能意味着北京开始着眼于后特朗普时代。中国的掌权者对他已不再有太多期待。"

在白皮书中，"中国的掌权者还承诺将与欧盟一道加快推进中欧投资协定谈判，争取早日达成一致，并在此基础上将中欧自贸区问题提上议事日程"。此外，中国还"将加快中日韩自贸区谈判进程"。

"北京在白皮书中也向华盛顿伸出手，愿意与美国重启双边投资协定谈判。但特朗普中断了这一过程。而在两国关系气氛恶劣的背景下，在现任美国总统的任期之内，恐怕不会恢复该谈判了。"

格拉默董事会出走 中方惊讶

《南德意志报》就德国零配件供应商格拉默的董事会集体辞职一事写道：

延伸阅读：宁波继峰收购后 格拉默董事会“迷之辞职”

"董事们可以使用他们的合同里的一个特别条款，离开公司：如果企业的所有权易手，董事们可在3个月内辞职。自从7月底以来，宁波继峰持有格拉默半数以上的股份。所以，董事们现在还有权辞职，很快就过期了。现在他们得到三年的收入作为赔偿。如果不使用这一特别条款，赔偿金会少得多。"

《法兰克福汇报》也写道："（董事们）自己选择的告别，给他们带来数百万赔偿金的甜头。格拉默则要面对不平静的一段时间。……为什么突然转变了路线？有其它原因吗？"

该报道也提及董事们合同中的上述特别条款，但写道，这一条款生效的条件是，当一名股东获得超过25%的股份，并且不受监事会和董事会的支持和赞同。"如今，格拉默董事们将宁波继峰视为非其所愿，——并大赚了一笔。……董事会主席穆勒的赔偿金是420万欧元。"

据称，收购特拉默的宁波继峰董事王继民"没有预计到这一步棋"。他的一名发言人回复说："继峰的计划中是使用该管理层的。……将继续支持董事会所制定的战略，并按照所达成的投资者协定确保企业的独立性，包括保留生产地和13000个就业岗位。"

《商报》写道："据其身边人称，收购特拉默的少东家王继民对（格拉默董事会的）出走感到惊讶。据称，战略是共同制订出来的，中方原本寄望于领导层的留任。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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