德语媒体：北京给股市的"定心丸"

（德国之声中文网）本周开始，上海及香港股市连续三天暴跌，直到中国决策高层发表安抚性言论，做出维护资本市场稳定发展的承诺后，中国股市才重新出现了转机。《法兰克福汇报》报道称，中国国家主席习近平的"经济沙皇"副总理刘鹤有关政府将采取提振措施、促进市场发展的承诺，显然又让股民们看到了希望。这篇题为《北京紧急出手救股市》的报道写道：

"此前的一系列事态发展令股市充满了悲观情绪：乌克兰战争以及美方有关中国将向俄罗斯提供武器的说法，令投资者普遍担心中国经济也有可能被卷入西方制裁漩涡。中国总理李克强在人大会议上提出的经济增长目标为5.5%，这是中国官方多年以来给出的最低增长目标。但仍有很多经济学家认为，鉴于上海和深圳等中国经济中心再度面临停摆，这一极低的经济发展目标恐怕也很难实现。由于中国多个地区再度出现疫情，导致隔离范围不断扩大，苹果手机和大众汽车等一众企业开始关闭工厂，很多银行预估今年第一季度中国经济只能实现零增长。"

报道指出，中国高层除了发出稳定市场的安抚性言论之外，也试图通过国有基金购入股票的方式提振股市信心。除此之外，中国副总理刘鹤有关政府今后将增加平台经济管理透明度的表态，也令中国科技股出现了强劲的反弹。报道称：

"恰恰是中国专制制度下这种极为典型的不透明做法，导致了股市的大面积滑坡。2020年秋季，中国金融管理机构显然是根据中国党和国家领导人习近平的授意，突然对阿里巴巴等科技企业发动舆论攻势和强力干预。至于这场声势浩大的整治行动，是基于对中国因特网经济遭垄断的担忧，还是中国共产党要加强对私营经济的管控，其真实动机外界迄今仍无从知晓。

去年，滴滴出行在美国上市后，北京禁止该公司从事任何新业务。中国政府的这一举措使人们一度担心，中国今后将会全面禁止中国企业在境外上市。而现在中国高层宣布，政府将会'支持'企业在境外上市的努力，对于投资者来说，这无疑是一个令人鼓舞的消息。"

《柏林日报》报道称，由于新冠疫情死灰复燃，中国政府又坚持执行所谓的"清零战略"，中国经济目前正蒙受着严峻考验，一些城市和工厂陷入停摆状态。这对目前正为俄乌战争而焦头烂额的普京来说，无疑是一个非常糟糕的消息。因为中国经济放缓，也导致了国际油价的下滑。报道指出：

"国际社会对俄罗斯采取了强硬的制裁措施之后，高挺的油价将是俄罗斯经济不至于全面崩盘的最后一线希望。如果中国经济也长期陷于停顿状态，那对俄罗斯来说，无疑是雪上加霜。对亚洲能源出口的收入将无法填补亏空。国际社会对俄罗斯的侵略行为做出了明确的回应：西方大多数国家事实上已经断绝了同俄罗斯的经济往来，其果决程度前所未有：银行、车企、高科技公司和奢侈品店家都加入了制裁行列，而种种迹象显示，一些大型跨国企业撤离俄罗斯的行动恐怕并非短期行为。而中国已经是普京硕果仅存的救命稻草。但是，如果停摆措施令亚洲的经济形势继续恶化，那么中国共产党也将自顾不暇无力救助莫斯科了。"

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