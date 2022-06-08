德语媒体：北京瞄上了太平洋岛国

（德国之声中文网）就中国外长的南太平洋岛国之行，《新苏黎世报》发表客座评论认为，中国非常希望在太平洋海域拥有霸主地位，因为只有这样，中国才能占据国际贸易的主导权。为此目的，中国正在努力拉拢南太平洋的多个岛国。这篇题为《北京瞄上了太平洋岛国》的评论写道：

"这些小国目前并不想同中方签署区域性协定。但所罗门群岛、斐济和萨摩耶等国已经同北京签署了双边协定。至于协定的具体内容是什么，外界知之甚少。

同一带一路倡议中的许多合同一样，中国外长此行也充满了神秘色彩，但尽管如此，王毅还是劝慰这些疑虑重重的岛国领袖们'不应对中国心存恐惧'。与此同时，试图采访王毅的记者们却受到百般阻挠。同这位政治家表述形成鲜明对比，北京一直在尽量掩饰他们在太平洋的所作所为。

这一切已经引起了澳大利亚、日本和美国的警惕。因为北京的实际目的绝不是要改善太平洋岛民的生活水准，而是想获得进入和控制太平洋的机会。因此，中华人民共和国同这些岛国相互合作的核心内容是对当地警察提供军备和训练，这也就使中国安全力量进驻当地成为顺理成章的事情。此外，中国共产党还计划在网络安全方面对上述国家提供支持，这也就意味着，中国将实现对当地通讯和网络的控制。"

评论作者Alexander Görlach是卡内基国际事务伦理委员会的高级研究员，也是《红色警报：为什么中国在西太平洋的侵略性外交政策会导致全球战争》一书的作者。评论最后写道：

"中国希望在太平洋获得霸权地位，这样就可以随心所欲地操控国际贸易规则了。中国的这一战略目的已经变得日益清晰。为此，美国上周修正了对华政策中关于台湾问题的陈述，其他国家则还没有采取这种改变认知的步骤。

俄罗斯总统普京及其发动的侵乌战争充分说明，改变认知耗费的时间越长，需要为此付出的代价也就越高。"

德国政府以新疆人权状况恶劣为由，拒绝为大众公司提供贷款担保。此举在德国经济界和政界都引起了不小的震动，因为同新疆有关的德国企业，并不止大众一家。《法兰克福汇报》写道，令在华德国企业陷入尴尬境地的，也并非仅仅因为柏林政府出台的新规定。

乌鲁木齐的大众工厂

"常驻新疆的德国大企业一共有十家，其中以大众和巴斯夫知名度最高。这听起来似乎并不算多，但总计5200家德国驻华企业中，同新疆有业务往来或设有办事处的公司有数百家之多，为当地大企业提供服务的供货商也不在少数。如果经济部长哈贝克严格执行其有关新疆的新规定，即'德国企业不得同当地实体保持业务关系'，那么很多德国企业就将无法获得德国政府的贷款担保。柏林智库墨卡托中国研究所首席经济师 Max Zenglein表示, 就目前情况而言，'很多企业很难完全排除同新疆的业务往来。'

来自经济界的消息称，令德国企业担忧的，还包括德国的供应链法以及2020年美国就新疆维吾尔人境况而出台的对华制裁法案。除此之外，中国去年夏季出台的反制裁法也相当敏感。该法规明文禁止外国投资者以人权为由撤出新疆，违者将遭到惩罚。迄今为止，尚未有德国企业受到影响。但如果来自德国和美国的压力过大，他们不得不撤离中国西部时，就有可能会受到中方的惩罚。"

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