德语媒体：北京的长臂

（德国之声中文网）《每日镜报》题为"北京的影响力：宪法保护局警告与中国的特定接触"文章写道，中共中央对外联络部（IDCPC，简称中联部）对外负责政治关系。然而，宪法保护局警告，该机构的运作如同情报部门。

文章写道："在周五面向政界和政府管理部门发布的安全警示中，联邦宪法保护局评估认为，'中联部实际上如同中国的一个情报部门一样运作，由此应被视为中国的情报机构'。"

"联邦宪法保护局因此建议，'在与中联部及其所属人员接触时'给予'特别的谨慎和保留'。"

文章写道："中共中联部最初负责与海外共产党的联络，后来也负责与其它政党的联络。"

"在国家主席习近平任下，中国以及中共日益强力地申张其权力，与此同时，中联部的任务范围也随之发生显著变迁，联邦宪法保护局写道。由于过去逐渐建立起的关系，许多德国政界人士、政党和政治机构将中联部视为可信赖的重要的合作伙伴。"

文章写道，这使得中联部所属人员能够与德国有影响力的人士建立关系，识别其中对中国政权特别友好的人士，招募其为中国的利益发声。此外，还可以在个人交流的框架下向其询问敏感政治事件的信息和观点。

文章写道，社民党主席克林拜尔（Lars Klingbeil）率领该党代表团前往中国时就与中联部部长刘建超会晤。而该报6月曾报道，德国前国防部长沙尔平与该机构有特别紧密的联系。沙尔平的咨询公司RSBK特别以与中国的联络为业务领域。文章写道，咨询公司RSBK每年组织的经济会议，中国经济合作中心（CECC）是共同主办方，而后者下属于中共中央对外联络部。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



历史今昔

《南德意志报》写道，平壤庆祝朝鲜战争停战70周年的一幕，映射出当今世界政局："中国、俄罗斯当然还有朝鲜自视处在西方的压制之下。他们用外面的敌人来解释军力的加强。并且在共同的历史诠释中寻找到藏身之处，例如朝鲜战争是反对西方帝国主义的巨大的防卫成就。在这一点上，他们也不在乎当时是北朝鲜听命于斯大林发动的战争，而联合国认可美国率领下的防御作战具有自卫合法性。"

评论写道："同样的世界观如今影响着两场新的冲突：在乌克兰是一场恐怖主义战争，在台湾则是一场几乎没有隐藏的消耗性行动。后者是以宣传战等多种方式进行的，并随时可能转化为一场热战。就乌克兰的处境现在就有人提及按照朝鲜战争的模式处理：在一条分界线上停火，永远没有和平，不断有冲突。"

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