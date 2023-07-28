德语媒体：北京的长臂

《每日镜报》聚焦德国宪法保护局针对与中共中联部的联系向德国政界发出的警告。《南德意志报》关注朝鲜战争停战70周年中俄朝的庆祝。
（德国之声中文网）《每日镜报》题为"北京的影响力：宪法保护局警告与中国的特定接触"文章写道，中共中央对外联络部（IDCPC，简称中联部）对外负责政治关系。然而，宪法保护局警告，该机构的运作如同情报部门。
文章写道："在周五面向政界和政府管理部门发布的安全警示中，联邦宪法保护局评估认为，'中联部实际上如同中国的一个情报部门一样运作，由此应被视为中国的情报机构'。"
"联邦宪法保护局因此建议，'在与中联部及其所属人员接触时'给予'特别的谨慎和保留'。"
文章写道："中共中联部最初负责与海外共产党的联络，后来也负责与其它政党的联络。"
"在国家主席习近平任下，中国以及中共日益强力地申张其权力，与此同时，中联部的任务范围也随之发生显著变迁，联邦宪法保护局写道。由于过去逐渐建立起的关系，许多德国政界人士、政党和政治机构将中联部视为可信赖的重要的合作伙伴。"
文章写道，这使得中联部所属人员能够与德国有影响力的人士建立关系，识别其中对中国政权特别友好的人士，招募其为中国的利益发声。此外，还可以在个人交流的框架下向其询问敏感政治事件的信息和观点。
文章写道，社民党主席克林拜尔（Lars Klingbeil）率领该党代表团前往中国时就与中联部部长刘建超会晤。而该报6月曾报道，德国前国防部长沙尔平与该机构有特别紧密的联系。沙尔平的咨询公司RSBK特别以与中国的联络为业务领域。文章写道，咨询公司RSBK每年组织的经济会议，中国经济合作中心（CECC）是共同主办方，而后者下属于中共中央对外联络部。
《南德意志报》写道，平壤庆祝朝鲜战争停战70周年的一幕，映射出当今世界政局："中国、俄罗斯当然还有朝鲜自视处在西方的压制之下。他们用外面的敌人来解释军力的加强。并且在共同的历史诠释中寻找到藏身之处，例如朝鲜战争是反对西方帝国主义的巨大的防卫成就。在这一点上，他们也不在乎当时是北朝鲜听命于斯大林发动的战争，而联合国认可美国率领下的防御作战具有自卫合法性。"
评论写道："同样的世界观如今影响着两场新的冲突：在乌克兰是一场恐怖主义战争，在台湾则是一场几乎没有隐藏的消耗性行动。后者是以宣传战等多种方式进行的，并随时可能转化为一场热战。就乌克兰的处境现在就有人提及按照朝鲜战争的模式处理：在一条分界线上停火，永远没有和平，不断有冲突。"
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