德语媒体：北京的经济扶持计划在哪里？

（德国之声中文网）新冠疫情在全世界迅速蔓延，随着中国境外的感染人数已经超过中国国内累计感染病例，德语媒体在关注中国时更多地聚焦疫情本身的风险减退之后，这个全球第二大经济体在恢复经济生产和公民数据收集方面的举动。

《法兰克福汇报》驻上海记者Hendrik Ankenbrand在题为《中国没有保护伞》（China ist ohne Schutzschirm）的评论文章中指出，中国至今没有采取什么扶植经济的大动作，这令人感到意外。

文章指出，在整个经济生产连续数周几乎陷入停滞之后，中国经济发展会缺乏动力是意料之中的事情。在全国十几亿民众都居家隔离的时间里，中国汽车销量缩水了五分之四。原本常常被称作"世界工厂"的中国，在今年一二月份里的经济产量比去年同期减少了五分之一。"这个国家最近一段时间基本上可以说只是出口了新冠病毒而已"，作者不无讽刺地写道。

从目前的经济状况来看，中国政府原定6%增长率的计划今年肯定是无法完成了。"尽管如此推崇各种计划经济理念，但是北京却宣布即使完不成经济增长目标也不是什么大不了的事。这种气定神闲的态度令人意外，然而40%的中国家庭却无法在没有收入的情况下再支撑三个月了。而且尽管道路上又开始出现了交通拥堵，但是中国还远远没有恢复到常态。大量的企业陷入支付困境，大批职员领不到工资，或者被停薪留职。"

在欧美国家陷入严峻的疫情，并且也纷纷为本国经济撑起"保护伞"的同时，中国却迟迟不肯采取行动。"由于北美和欧洲的感染人数开始激增，期待在新冠危机结束之后中国经济自动快速复苏的希望也成为了泡影。随着欧美大批企业停工，中国工人在恢复生产之后制造出来的机器零部件，恐怕难以找到买家。况且中国的内需也面临危险，一旦出现企业大规模裁员的情况，很多人会推迟一些大额消费--比如购置一台大众或者奔驰汽车的计划。这也会给德国经济带来损失。"

作者认为，像12年前那样推出一部总规模相当于本国经济产值五分之一的经济刺激方案，在今天来看对于北京来说已经不可能实现了。况且如今的中国发展到了一定的规模，仅凭道桥基建项目已经无法抵御经济萧条了。"北京现在就是毫不留情地给全世界指出了前方的深渊。这几乎是一种威胁了。因为在两个月之后，北美和欧洲可能会面临和中国现在一样糟糕的境地。而北京释放出的信号中，也寄托着一种期待，那就是这回该轮到西方来拯救中国经济了。"

疫情背景下的大数据监控

德国《商报》则关注了中国各地在疫情背景下引入的防疫健康码系统。登记了个人健康数据的二维码，已经在中国多地成为市民乘坐交通工具、在公共场所出入通行的电子凭证。一般来说，健康码分为绿、黄、红三种颜色。绿码，市内亮码通行；黄码，实施7天内集中或居家隔离，连续申报健康打卡超过7天正常后，将转为绿码；红码，实施14天的集中或居家隔离，连续申报健康打卡，将转为绿码。

《商报》指出，中国目前面临着双重任务，一方面需要尽快复工复学，推动社会恢复运转，另一方面还要防范疫情。这个健康码系统旨在帮助政府应付这一双重难题。"然而批评人士则担心，政府会利用当前局势，进一步扩大对于中国公民的监控。在中国，关于数据保护的公开辩论少之又少，针对这次的健康码引入也几乎听不到什么公开的质疑声音。但这并不意味着中国公民毫不关心他们的个人隐私权。今年3月初，北京大学的一位知名教授就曾经在博客文章中指出了疫情背景下出现的数据保护隐患。"

人权组织总结过去的经验认为，这样的监控措施一旦引入，就"不会再有回头路了"。"比如在2008年奥运会期间，中国明显加强了公共场所的摄像监控措施，而在这一大型赛事活动结束之后，这些监控设施全都保留下来。中国目前是安装监控摄像头数量最多的国家。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声立场