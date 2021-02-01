德语媒体：北京的疫情外交

（德国之声中文网）疫苗出现供不应求局面的，并不仅仅局限于欧洲和美国。在三分之一人口已经完成接种的阿联酋，德美出品的辉瑞疫苗也出现了断货问题。不过，该国对此早已做好两手准备，周末开始，这里已经开始使用中国国药集团的疫苗。柏林《每日镜报》以“疫苗外交”为题，报道了中国和俄罗斯利用本国的疫苗扩展国际影响力的尝试。文章写道：

“去年十二月初，阿联酋在全球范围内率先批准使用中国国药集团生产的疫苗。该国计划在三月底前，完成全国总计一千万人口中半数人口的接种任务，而单凭使用BioNTech/辉瑞疫苗，显然无法实现这一目标。埃及也从阿联酋获得了中国国药的疫苗，并已于去年12月开始接种。中国《环球时报》颇为得意地报道称，在中国的帮助下，阿联酋正在成为‘中东的疫苗接种中心。’而阿联酋和埃及恰恰是美国在中东最亲密的盟友。

伊拉克、约旦和巴林同样也在试图减少对西方产品的依赖，因此上述国家也额外订购了中国的疫苗产品。而土耳其更是决定只使用中国疫苗，并已在几周前就可以开始接种中国产的科兴疫苗。土耳其计划在三月底之前购入五千万剂中国疫苗。”

除中国疫苗外，俄罗斯疫苗也在中东一些国家获批使用。《每日镜报》写道，对于中俄两国来说，向各国出售疫苗，不仅可以为本国药企拓展市场，更可以扩大本国在当地外交、文化和经济领域的影响力。该报接着写道：

“对中东地区来说，中国本来就是一个重要国家。中国原油进口的一半来自中东。中国企业正在兴建埃及新的行政首都，并参与了该国的隧道、机场以及铁路建设项目。在中国的‘一带一路’战略计划中，中东被视为介于中国、非洲和欧洲之间的重要环节。

疫情为北京带来了新的机遇。中国先是向各国提供了口罩等医疗救援物资，现在又在向各国提供疫苗，以便同西方产品展开竞争，中国疫苗的供货速度往往比欧美产品及时得多。而俄罗斯也有兴趣同中东国家建立更紧密的关系。迄今为止，莫斯科除了向当地出口军火外，也提供核技术领域的支持。俄罗斯企业正在埃及和土耳其修建当地第一座核电站。除此之外，美国撤出叙利亚也令俄罗斯从中受益。”

政治冷 经济热

尽管新疆和香港的人权局势，令西方同北京的关系日趋紧张。但对于德国企业界来说，中国却给疫情笼罩下的全球经济带来了一线曙光。德国驻华商会新近发布的一项民调显示，大约40%德国企业的中国业务去年非但未受疫情影响，反而有所增长。《日报》就此写道：

“如果目前有所回升的感染数字不至于引发第二轮疫情，中国业务的良好发展势头也将在2021年得以继续。大约三分之一强受访企业认为，本行业的中国业务将比世界其他地区的业务状况更好。而半数以上企业更相信，盈利额度将有所提升。

“不过，政治层面的鸿沟却在不断加深。签署中欧投资协定的计划引发了越来越激烈的讨论。早在协定具体内容公布之前，就有人批评协定发出了错误的信号：欧洲不应当让中国的宣传攻势获得胜利，毕竟中国的人权状况已经到了前所未有的糟糕程度。

除此之外，还有一个常见的观点则是，中国人本来也不会遵守既有的协定。不过，至少在驻华商会提交的数据中是得不出上述结论的。特朗普多次批评的窃取知识产权问题，只得到大约20%受访企业的认同。而70%的受访企业不认为同中国本土企业相比，他们遇到了更严厉的市场准入限制。而2019年持这种观点的德国企业还只有39%。这是中国经济对外开放的一个明显指标。



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