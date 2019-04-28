德语媒体：北京的法律长手

（德国之声中文网）上周日，数万名香港民众走上街头，抗议拟议中《逃犯条例》。这也是雨伞运动以来，香港最大规模的民众抗议活动。批评者认为，这一新法规将进一步削弱香港的自治地位，赋予北京逮捕香港反对派的权限。《法兰克福汇报》发表题为《中国司法部门的长手》文章，介绍了香港的这一最新事态。文章写道：

"警方认为示威者人数大约为23000人，而组织者则宣称有13万人参加了示威活动。对北京持批评态度的立法会成员表示，本次示威活动显示，民主力量又恢复了动员能力，雨伞运动失败后的低迷氛围已经成为过去。组织者宣称，如果港府不撤回立法草案，他们将在立法会前发起静坐示威。这令人不得不回想起2003年那一幕，当时反北京人士通过抗议示威最终迫使港府收回了《国家安全条例草案》。

上周五，香港书商林荣基宣布移民台湾，并表示这样做是担心自己被递解给北京方面。2015年，林荣基被中国秘密警察审问了数月之久，原因是他在香港出版了一系列涉及中国高层秘闻的图书。当时，他之所以获准返回香港，是因为他承诺从香港取回存有客户和作者信息的电脑。但林荣基不想再回到秘密警察手中，于是选择留在了香港。而迄今为止香港的自治地位也能为林荣基提供保护。"

香港主权虽然于1997年正式移交中华人民共和国，但其独特的司法体制却保留至今。也正因为如此，包括德国在内的许多国家都同香港签署了引渡条例，却未同北京签署引渡条例。文章写道：

"1997年，英国治下的香港引入附加条款，禁止'向中华人民共和国其他地区'引渡嫌疑人。现在这一法律附加条款将被取消。香港并非完全民选产生的立法会中，亲北京议员拥有多数地位。有鉴于此，法律修正案应当可以在暑期休假前获得通过。香港特首林郑月娥强调，每一个引渡个案都会单独进行审核，也会保障司法申诉渠道。

她还否认这一法律修正案也适用于政治案件。然而，以非政治化的罪名将异议人士投入监狱，却是中国常见的做法。"

德国籍摄影家米希尔·沃尔夫（Michael Wolff）上周四在香港去世，享年65岁。沃尔夫以拍摄香港摩天大楼和平民生活而享誉全球。《南德意志报》发表题为《大众之美》的文章，悼念这位视角独特的摄影家。文章写道：

"沃尔夫的作品乍看起来也接受了西方对大众社会的种种偏见，包括亚洲的所谓去个性化发展趋势，但其作品的细节却恰恰是对这类偏见的反驳。他很少对自己的作品作出解读，而是鼓励观众自己去观察。即便是他的肖像照也都显得不动声色和冷漠。《巴黎的阴影》这类诗情画意的作品，对伍尔夫来说，只是不多见的例外。而具有政治讽刺意味的作品，则更是例外中的例外，比如令人毛骨悚然的毛泽东海报系列。

沃尔夫1954年生于慕尼黑，在埃森的富克旺根艺术大学毕业后，长期担任摄影记者和建筑摄影师，直到2010年才以艺术家形象崭露头角。中国的快速崛起以及大众社会的后果，是过去20年以来引人关注的话题，而伍尔夫则以西方人熟悉的形式和方法向我们展示了这一话题。因为他描述的物件非常具有艺术性，似乎令他的作品也更具真实性。正如他的夫人巴巴拉·伍尔夫所说的那样，沃尔夫是赋予我们这个时代可见度的大师之一。沃尔夫在65岁生日到来前几周去世。"

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