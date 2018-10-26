德语媒体：北京的武器

(德国之声中文网) 中国驻柏林大使馆就德国联邦议会上周四讨论新疆人权问题表示强烈不满，并向联邦议会提出严正交涉，认为这是对"涉疆反恐和去极端化措施"等政策的"横加指责"、对中国内政和主权的"粗暴干涉"。周一出版的《法兰克福汇报》以"中国的枪炮"为题，刊发评论指出，这起事件充分说明了中国对主权国家关系之理解方式。北京政府现在想要对外国议会的讨论内容指手画脚。

"争吵可以带来很大的启发，德国这回还真得感谢中国。北京非常明确地告诉我们，他们是怎样理解主权国家之间的关系的。面对包括德国联邦议会在内的外国议会，中国政府想要规定外国议员们能够讨论什么，以及不能够讨论什么。"

"此次，联邦议会具体讨论的是中国新疆的人权状况。辩论是应绿党党团的要求而展开的。恰恰在德国外长马斯(Heiko Maas)飞赴中国之时，北京的外交火力全开，甚至还以中德关系作要挟。此前，中国已经对挪威等国采取过类似的措施。而现在的德国，则不应该受到中国虚张声势的影响。正在访华的马斯，其最合适的回应应当是平静指出民选议员所具有的权利；在此之外，至少德国方面应当坚持一切照常。"

位于吉布提的中国海军补给基地

周日出版的《世界报》则以"深陷中国债务"为题，关注了非洲国家接受中国援助资金后面临的债务问题。文章指出，现在，已经有部分非洲国家认识到，北京的贷款并不是无私的。

作者首先提到了10月中旬塞拉利昂宣布停止中资援建机场项目的消息，认为一国政府出面宣布停止一项本已公布的巨大项目，此事十分罕见。"这起事件反映出了对几乎无条件的中国援助贷款的担忧，这种担忧来得太迟了。国际货币基金组织现在将六个非洲国家列入了财政紧急状况名单：乍得、莫桑比克、圣多米与普林西比、南苏丹、苏丹、津巴布韦。还有九个国家也即将进入名单。近一年来，国际货币基金组织不断发出警告，呼吁非洲国家警惕债务问题。"

文章接着指出，近两年，非洲国家的债务偿还压力迅速上升，而中方发放贷款时的不透明，则导致非洲面临的实际压力可能还要更高。

"看似慷慨的中国非洲战略，并不总是能实现其所承诺的双赢效果。道路、机场、铁路、大坝等基础设施建设合同，往往是不透明的。合约中有关受援国政府破产的条款通常会被隐藏。只要看看南亚的斯里兰卡，就能明白中国合约里的条款非常强硬。斯里兰卡偿债出现困难后，中国租下了援建的一个港口，租期高达99年。而在非洲，相应的担忧也在不断增多。比如安哥拉，该国石油开采收入的很大一部分必须用来偿债，其债务的90%在中国手中。"

在文章的末尾，作者将视线转向了东非的吉布提。"西方国家正满怀担忧地关注着地处战略要冲的吉布提，该国的债务也在增长。2017年，北京在这里设立了中国首个驻外军事补给基地。而吉布提同时也有美国、法国、意大利、日本的军事基地。要是中国通过其债务战略取得了使用吉布提基础设施的优势，那么北京与其他国家的冲突就难以避免。"

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