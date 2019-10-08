德语媒体：北京的武器与香港的社会问题

（德国之声中文网）"Fight For Freedom. Stand With Hong Kong."（"为自由而战。和香港站在一起"--短短两天时间里，火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）在个人推特上的7字推文让火箭队在中国被打入冷宫。《法兰克福汇报》文章写道："和去年戴姆勒发表引用达赖喇嘛名言的广告后，北京在中国挑起民族主义一样，周日，北京也让自己的企业实施报复。中国十大上市公司之一的上海浦东发展银行宣布暂停与火箭队的市场活动，北京运动产品企业李宁声明停止对火箭队的赞助，表示'无比愤慨并强烈谴责'。"

文章说，据中国媒体报道，火箭队每年在中国有1000万美元的收益，占该队每年营业额的五分之一。文章写道，"关于香港的这条推特评论现在威胁到该俱乐部在中国的增长。因为中国的篮球市场非常巨大。NBA的微博官方账号有4000多万订阅者。据网络巨头腾讯的统计，中国有60万个篮球场，大约3亿中国人打篮球。在腾讯网站和电视机前，1亿多中国观众观看了上个赛季旧金山金州勇士队和多伦多猛龙队之间的决赛。腾讯估计，NBA每年在中国的收益高达10亿美元。"

香港的社会问题

《法兰克福汇报》周一发表柏林科学与政治基金会专家、香港大学亚洲全球学院访问学者迪特教授（Heribert Dieter）有关香港的文章。作者认为，香港的持续抗议首先是一场争取政治自由的斗争，但是，不能忽视的是，社会问题扮演了重要角色。文章说：

"被一个越来越专制的共产党统治的前景将前排进攻性的示威者和追随其后的和平示威者团结起来......示威者的苦痛也来源于他们困难的经济和社会状况。尽管香港是最富有的国民经济之一，但百万港人生活在艰难的条件下。1997年7月1日由英国交出主权的这个行政特区政府和中国共产党都太久忽略了这些问题，现在不得不面对拒绝和解以及回归常态的愤怒的人民。"

香港“蜗居”者对未来的担忧 大都市的蜗居生活 11平方公里的的土地上生活着750万人。香港是世界上人口最稠密、也是物价最昂贵的城市之一。年轻的香港人因此感到沮丧和愤怒。路透社记者彼得访问了一些蜗居在父母家中的年轻人，他们不仅仅是对这个中国特别行政区的政治未来感到担忧。

香港“蜗居”者对未来的担忧 “我们还在这里战斗” “我们还在这里战斗” 22岁的电影系大学生Zaleena Ho居住在父母家中的一间只有7平方米的小房间里。她说：香港“政治氛围变得越来越糟”。 “我们大多数人冒着风险去保护我们的奋斗成果。”她说： “我也有美国护照。如果真的会越来越糟糕，我会一走了之。但现在我们还在这里战斗。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 失望至极 25岁的年轻人冯成说，他不相信能有机会离开父母拥有一个自己的家。现在他和他的弟弟共同蜗居在父母家中一个只有五平方米的斗室里。这位平面设计师对北京控制的机构批准香港特首林郑月娥的“当选”也感到失望。他说：“你们不必询问人民谁来执政。我们这里没有民主。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 没有超级英雄的漫画 29岁的Sonic 李和母亲同住一套公寓，他的房间只有六平方米大。抵制中国强权的斗争令这位音乐人回想起一部漫威漫画作品。他说： “这里没有超级英雄，许多小人物必须团结在一起才能有所作为。”李说：“是的，我很担心有一天不能再阅读某些书籍或唱某些歌曲。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 压力不仅仅来自北京？ 就连30岁的小学教师Eunice 魏也只能和父母以及弟弟住在一套公寓内。她的房间只有8平方米。她说，对北京控制渐严的担忧给香港人的自由感蒙上阴影。她不仅对北京的控制感到担忧，而且抱怨不公平的住房政策。

香港“蜗居”者对未来的担忧 富人越来越富 谈到其家乡香港的房地产市场，小学教师Eunice魏说：“富人只会越来越富裕。”她说，住房建设是香港面临的一个最大的问题。“香港寸土寸金，普通百姓几乎买不起住房。市场都被房地产公司控制着。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 对香港身份的担忧 23岁的独立经营者Peter 张也对自己只能蜗居在父母公寓内的1间五平方米斗室感到恼火。尤其令他气愤的是大陆移民计划。北京政府允许每天可以有150名大陆人移民香港。张认为“他们试图同化我们的身份”。他说，中国政府已经在西藏和新疆采取了这一战术。

香港“蜗居”者对未来的担忧 展望未来 法学院学生Ruby Leung在对2048年以后的香港未来进行了展望之后也表示，“非常令人担忧”。他说，中国曾承诺在香港回归后的头50年给予这个前英国殖民地自治权。 “那么之后将会发生什么？”这位22岁的法学院学生问道。 “香港是否会如同毗邻的深圳那样，成为中国的一个同其它城市没有任何区别的地方呢？”



文章说，尽管平均收入和寿命提高，交通发达、大部分医疗服务对香港市民免费，但是，香港居民对现状却非常不满。在联合国2018年的幸福指数报告中，香港人名列第76位，远远落后于排名第25的台湾和排名第34的新加坡。作者认为，香港人不满的首要、也许也是最重要的原因是住房问题。文章说：

"十几年来香港一直是世界最贵的房地产市场。市民花一大笔钱才能买到一个很小的住房。香港人均住房面积为15平方米，大约一个标准的海运集装箱。同样缺地的新加坡人均住房面积要多一倍。"文章指出，2010年，香港的房价收入比为12，现在上升到21。

作者认为，香港也是美国宽松货币政策的牺牲品。因与美元直接挂钩，美国央行的低利率政策也导致香港房市需求量增大。另一方面，尽管香港人口从1945年的60万增加到现在的740万，住房供应却没有跟上。"香港的土地使用规则是英国殖民者19世纪引入的。迄今几乎没有什么变化。英国人当时决定，所有的土地都应该用于租用，每一份租用合同都有严格的条件。这一体系如此利润丰厚，20年多年前，北京和当地精英在香港回归中国后保留了这一制度。"

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