德语媒体：北京的武器与香港的社会问题

《法兰克福汇报》关注了火箭队总经理达里尔·莫雷支持香港的推文引发的美国篮球业的一场危机，并指出，这一事件清楚地表明，中国如何将其巨大的市场作为政治武器。该报另一篇文章聚焦香港的一大社会问题——高房价与住房荒。
（德国之声中文网）"Fight For Freedom. Stand With Hong Kong."（"为自由而战。和香港站在一起"--短短两天时间里，火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）在个人推特上的7字推文让火箭队在中国被打入冷宫。《法兰克福汇报》文章写道："和去年戴姆勒发表引用达赖喇嘛名言的广告后，北京在中国挑起民族主义一样，周日，北京也让自己的企业实施报复。中国十大上市公司之一的上海浦东发展银行宣布暂停与火箭队的市场活动，北京运动产品企业李宁声明停止对火箭队的赞助，表示'无比愤慨并强烈谴责'。"
文章说，据中国媒体报道，火箭队每年在中国有1000万美元的收益，占该队每年营业额的五分之一。文章写道，"关于香港的这条推特评论现在威胁到该俱乐部在中国的增长。因为中国的篮球市场非常巨大。NBA的微博官方账号有4000多万订阅者。据网络巨头腾讯的统计，中国有60万个篮球场，大约3亿中国人打篮球。在腾讯网站和电视机前，1亿多中国观众观看了上个赛季旧金山金州勇士队和多伦多猛龙队之间的决赛。腾讯估计，NBA每年在中国的收益高达10亿美元。"
香港的社会问题
《法兰克福汇报》周一发表柏林科学与政治基金会专家、香港大学亚洲全球学院访问学者迪特教授（Heribert Dieter）有关香港的文章。作者认为，香港的持续抗议首先是一场争取政治自由的斗争，但是，不能忽视的是，社会问题扮演了重要角色。文章说：
"被一个越来越专制的共产党统治的前景将前排进攻性的示威者和追随其后的和平示威者团结起来......示威者的苦痛也来源于他们困难的经济和社会状况。尽管香港是最富有的国民经济之一，但百万港人生活在艰难的条件下。1997年7月1日由英国交出主权的这个行政特区政府和中国共产党都太久忽略了这些问题，现在不得不面对拒绝和解以及回归常态的愤怒的人民。"
文章说，尽管平均收入和寿命提高，交通发达、大部分医疗服务对香港市民免费，但是，香港居民对现状却非常不满。在联合国2018年的幸福指数报告中，香港人名列第76位，远远落后于排名第25的台湾和排名第34的新加坡。作者认为，香港人不满的首要、也许也是最重要的原因是住房问题。文章说：
"十几年来香港一直是世界最贵的房地产市场。市民花一大笔钱才能买到一个很小的住房。香港人均住房面积为15平方米，大约一个标准的海运集装箱。同样缺地的新加坡人均住房面积要多一倍。"文章指出，2010年，香港的房价收入比为12，现在上升到21。
作者认为，香港也是美国宽松货币政策的牺牲品。因与美元直接挂钩，美国央行的低利率政策也导致香港房市需求量增大。另一方面，尽管香港人口从1945年的60万增加到现在的740万，住房供应却没有跟上。"香港的土地使用规则是英国殖民者19世纪引入的。迄今几乎没有什么变化。英国人当时决定，所有的土地都应该用于租用，每一份租用合同都有严格的条件。这一体系如此利润丰厚，20年多年前，北京和当地精英在香港回归中国后保留了这一制度。"
摘译自其它媒体，不代表德国之声观点
中国央视体育频道和腾讯8日宣布立即暂停NBA赛事转播。火箭队总经理达里尔·莫雷在推特上发表的支持香港的言论引发了NBA在中国最大的一场商业危机。 (08.10.2019)