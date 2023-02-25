德语媒体：北京的无用计划

（德国之声中文网）德语媒体持续关注中国在俄乌战争一周年宣布的「关于政治解决乌克兰危机的中国立场」声明。 《明镜周刊》题为「北京的无用计划」的评论写道：「就在世界哀悼俄乌战争一周年的日子里，突发新闻出现在世界各地，其关键词是『中国』、『乌克兰』以及『和平』：一个了不起的公关恶作剧。」

「在俄罗斯入侵乌克兰一年后，德国政界仍有部分人士相信中国可以担任调解人、遏制普京，并最终为欧洲带来和平。但不得不面对的事实是：在中国，没人对担任调停角色有兴趣。中国公布在世人面前的是一个微不足道的12点声明，这不是许多人渴望的和平计划，而是一份无用的文件，它宣布的内容再普通不过了。」

评论指出，细看之后便能发现这份立场文件事实上是中国对俄罗斯的暗中认可，「例如，北京建议立即停火，这乍听之下不错，也很正确，但最终意味着俄罗斯在乌克兰领土上的非法存在将被巩固。」另外，中国也在文件中反对任何未经授权的单边制裁，「唯一能合法决定制裁的机构是联合国，但哪个国家是联合国安理会的常任理事国，可以否决任何倡议？正是俄罗斯。」

「在这场冲突中，中国的偏好很明确：普京应该不惜一切代价继续掌权。习近平在去年秋天会见了他的俄罗斯同行，他们也曾在电话中多次交谈。可是，至今乌克兰总统泽连斯基仍在等待着来自北京的电话。」

《每日镜报》的评论「中国只是在追求自己的利益」指出，中国提出的文件仅是一份立场声明，「它由12个要点组成，重申了众所周知的中国对战争的立场，要求停止敌对行动，降低核风险，恢复和谈。但里头不但没有针对实现这些目标的具体建议，反而还在一些地方穿插了对美国、欧盟和北约的批评，批评它们的『冷战』心态，以及只会使局势恶化的『单边制裁』。中国要求尊重『所有各方』的安全利益、主权和领土完整，特别是俄罗斯的领土完整也必须得到尊重。」

因此，外界对中国发挥作用的期望再次落空了，「但这也是意料之中的事，因为北京调解的起手式总是先高调做出外交姿态，例如发布公告等。通过这种方式，北京可以让自己看上去像一个负责任的大国，但如果办法行不通，也可以轻易地推卸责任。就好比中国关于中东冲突或叙利亚内战的『和平计划』仍然模糊不清，没有具体后续。」

「回到目前乌克兰的情况，一个国家只有在被所有相关方接受为诚实、中立的调解人时，才能对冲突进行调解。」作者强调：此处显然不是这样的，北京的行为明显倾向于俄罗斯一方。「自战争开始以来，中国和俄罗斯的高级官员共进行了13次会晤和电话交流 -- 而在此期间内，习近平与乌克兰总统泽连斯基没有任何直接接触，王毅与乌克兰外长库列巴之间也只有三次会晤。」

「因此，如果目的不是为了促成和平进程，那么中国这份立场文件的意义何在？它事实上是中国领导人用来追求自身利益的外交工具。在这背后，其实也只有一个战略目标：中国希望向全球的发展中国家展示：身为一个和平大国，中国可以是美国之外的另一种选择。」

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