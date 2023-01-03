德语媒体：北京的愤愤不满着实荒谬

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论文章，批评中国现在的做法和3年前新冠疫情爆发最初阶段一样，都没有提供有关病毒传播的可靠数据。“这对全世界都会造成威胁。”评论写道。

评论写道：“人们可以用惊恐或沮丧的眼光来看待新冠疫情爆发三年后却仍有可能发生的事情。即便用愤怒这两个字形容也不为过。中国在经历了一个失败的清零政策之后突然一个急转身，现在病毒大规模蔓延。就像在疫情开始时一样，世界卫生组织（WHO）不得不一再催促督促，以查明在中国到底发生了什么。中国官方通报的新冠死亡人数少得可笑。有关可能出现的变异株的可靠数据也没有达到足够多的程度。对中国政府来说态度始终都是一致的：宁可让人们失去健康，也不能让政权失去面子。”

评论指出：“在中国许多人现在将为领导层的无能付出生命作为代价。在世界其他地区，人们期盼不要再出现新的危险变种。就目前的情况来看，（出现新的危险变种）的可能性不大，但也不能完全排除。这就是为什么世卫组织希望获得有关中国疫苗接种率、重症监护室负担和病毒基因测序的数据，同时并敦促中国最终接受外国提供的帮助。例如，接受使用更有效的疫苗。但现实看起来并不是这个样子。哪怕是细小的一步也是巨大的政治。在中国居住的德国人现在被允许接种Biontech的疫苗，换取这一结果的前提是给在德国生活的中国人接种中国的疫苗。”

既然外界对中国的真实情况知之甚少，那么该怎么办呢？评论写道：“除了美国之外，欧洲第一批国家已经开始对来自中国航班上的旅客进行义务检测。不仅是这样的画面让人联想到疫情爆发的最初阶段，同时也暴露出无法就共同的应对措施达成一致的欧洲的无能。”

评论最后写道：“够了！现在要从最高的层面向中国加大施压改变它的行为做法：对真实的感染情况保持最大的透明度，同时分享所有可用的数据。如果中国不能做到这一点，就只剩下一个最终结论：正如俄罗斯是世界和平的威胁一样，中国也是对世界健康的威胁。”

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



昨天（1月3日），中国外交部发言人毛宁在新闻例会上表示，中国认为“部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受”。她说：“我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。”

《法兰克福汇报》对此发表评论称，“以前的封城大国现在突然恼羞成怒，只是因为其它国家要求从中国来的旅客出具新冠病毒检测阴性报告。与其发出一些空洞的警告，北京方面还不如向外界完整说明中国国内的疫情情况。”

评论写道：“过去两年多的时间里，中国政府采用各种伎俩让自己‘与世隔绝’。而且不顾人员和经济损失的在中国国内一切地区也搞封城。北京教导全世界，这才是处理新冠疫情的唯一正确方法。”

“国家和党领导人习近平宣布他的国家是所有其它国家的榜样。但病毒不吃这一套。所谓唯一的正确道路被证明是一条错误的道路。新冠病毒现在在中国人群中找到了理想的传播条件，这同时也加剧了世界其它地区对潜在危险变种出现的担忧。”

评论批评指出：“荒谬的是中国竟然对于其它国家采取的和正在考虑采取的应对措施公开表达愤怒。甚至没有人打算做任何直到最近在中国还被认为是理所当然的事情。所以如果中国政府停止发出那些空洞的威胁，而是提供完整全面的信息，这恐怕才是理性的做法。”

评论写道：“不幸的是，北京目前的态度仍然反映了过去那些年的傲慢。习近平让他自己和他的追随者们都相信，只要他的国家想做得足够深入，就能打败这一场大流行病。但这一想法无论是在过去、现在还是未来都是无稽之谈。中国的领导层最终必须要认识到这一点。”

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