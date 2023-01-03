德语媒体：北京的愤愤不满着实荒谬

中国官方对于一些国家在机场向从中国来的旅客采取一些限制措施表示不满。德语媒体认为，北京方面与其对此感到恼怒甚至发出空洞的要挟，还不如向外界透明完整地说明中国国内疫情的实际情况。
（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论文章，批评中国现在的做法和3年前新冠疫情爆发最初阶段一样，都没有提供有关病毒传播的可靠数据。“这对全世界都会造成威胁。”评论写道。
评论写道：“人们可以用惊恐或沮丧的眼光来看待新冠疫情爆发三年后却仍有可能发生的事情。即便用愤怒这两个字形容也不为过。中国在经历了一个失败的清零政策之后突然一个急转身，现在病毒大规模蔓延。就像在疫情开始时一样，世界卫生组织（WHO）不得不一再催促督促，以查明在中国到底发生了什么。中国官方通报的新冠死亡人数少得可笑。有关可能出现的变异株的可靠数据也没有达到足够多的程度。对中国政府来说态度始终都是一致的：宁可让人们失去健康，也不能让政权失去面子。”
评论指出：“在中国许多人现在将为领导层的无能付出生命作为代价。在世界其他地区，人们期盼不要再出现新的危险变种。就目前的情况来看，（出现新的危险变种）的可能性不大，但也不能完全排除。这就是为什么世卫组织希望获得有关中国疫苗接种率、重症监护室负担和病毒基因测序的数据，同时并敦促中国最终接受外国提供的帮助。例如，接受使用更有效的疫苗。但现实看起来并不是这个样子。哪怕是细小的一步也是巨大的政治。在中国居住的德国人现在被允许接种Biontech的疫苗，换取这一结果的前提是给在德国生活的中国人接种中国的疫苗。”
既然外界对中国的真实情况知之甚少，那么该怎么办呢？评论写道：“除了美国之外，欧洲第一批国家已经开始对来自中国航班上的旅客进行义务检测。不仅是这样的画面让人联想到疫情爆发的最初阶段，同时也暴露出无法就共同的应对措施达成一致的欧洲的无能。”
评论最后写道：“够了！现在要从最高的层面向中国加大施压改变它的行为做法：对真实的感染情况保持最大的透明度，同时分享所有可用的数据。如果中国不能做到这一点，就只剩下一个最终结论：正如俄罗斯是世界和平的威胁一样，中国也是对世界健康的威胁。”
昨天（1月3日），中国外交部发言人毛宁在新闻例会上表示，中国认为“部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受”。她说：“我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。”
《法兰克福汇报》对此发表评论称，“以前的封城大国现在突然恼羞成怒，只是因为其它国家要求从中国来的旅客出具新冠病毒检测阴性报告。与其发出一些空洞的警告，北京方面还不如向外界完整说明中国国内的疫情情况。”
评论写道：“过去两年多的时间里，中国政府采用各种伎俩让自己‘与世隔绝’。而且不顾人员和经济损失的在中国国内一切地区也搞封城。北京教导全世界，这才是处理新冠疫情的唯一正确方法。”
“国家和党领导人习近平宣布他的国家是所有其它国家的榜样。但病毒不吃这一套。所谓唯一的正确道路被证明是一条错误的道路。新冠病毒现在在中国人群中找到了理想的传播条件，这同时也加剧了世界其它地区对潜在危险变种出现的担忧。”
评论批评指出：“荒谬的是中国竟然对于其它国家采取的和正在考虑采取的应对措施公开表达愤怒。甚至没有人打算做任何直到最近在中国还被认为是理所当然的事情。所以如果中国政府停止发出那些空洞的威胁，而是提供完整全面的信息，这恐怕才是理性的做法。”
评论写道：“不幸的是，北京目前的态度仍然反映了过去那些年的傲慢。习近平让他自己和他的追随者们都相信，只要他的国家想做得足够深入，就能打败这一场大流行病。但这一想法无论是在过去、现在还是未来都是无稽之谈。中国的领导层最终必须要认识到这一点。”
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