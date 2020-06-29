德语媒体：北京的快速回应

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》周一发表网络版文章，关注中国宣布对在涉港问题上"表现恶劣"的美方人员实施签证限制措施。

文章写道："这些签证限制措施究竟是针对谁推出的？目前不得而知。上周，美国政府宣布对中国共产党内部分参与'瓦解'香港自治的代表实施入境限制"。

具体内容依然是秘密

作者观察到："同时，那个备受争议的香港国安法即将推出。中国官媒新华社报道称，本周一，北京的人民代表大会常务委员会已经拿到了这份法律草案，对其展开研究并将进行表决。这个法律主要是针对那些北京认为有颠覆政权企图，或者追求实现香港独立的人。"

文章在结尾写道："目前并不清楚这一中国议会最高机构何时会通过此法案。部分观察人士认为周一可能就会通过，另外也有人认为最晚会在本周二，也就是此次三天会议结束的时候通过。"作者指出："法案的文本仍然是个秘密。但按照预估，今年7月1日就会开始生效。这一天也是1997年香港从英国殖民状态回归中国23周年的纪念日。"

北京的快速回应

德国N-TV新闻电视台在其网络版也发表文章称："中国即将推出的国安法对于香港来说意味着大幅度的失去自治权。美国不想坐视不管，向中国共产党的党员推出了签证限制。如今北京快速的做出了回应"。

文章也注意到了中国官方提出的新规针对在涉港问题上"表现恶劣"美方人员的说法，报道指出："按照西方国家的看法，计划中的国安法是对处于半自治状态中香港的严重干涉，威胁到了民主的公民权益。尤其是新法规定中国安全人员以后可以在这片曾经是英国的殖民地上展开执法行动。"

德国《时代周刊在线》也在中方宣布对美方人员实施签证限制的第一时间发表报道称："这个英国殖民地1997年回归中国后，在'一国两制'的口号下，香港的特别自由度本来能被保障到2047年。新法的诞生会令其终结"。

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摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



