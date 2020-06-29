 德语媒体：北京的快速回应 | 媒体看中国 | DW | 29.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：北京的快速回应

在港版国安法法案被送交中国人大常委会讨论，预期即将于7月1日前得以通过之际，中美两国上演了互相禁止对方涉港人员入境的外交较量。德语媒体在第一时间予以关注。

China: Proteste in Hongkong (picture-alliance/I. Abreu)

资料图片：双手比出5，代表“五大诉求”的香港示威民众

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》周一发表网络版文章，关注中国宣布对在涉港问题上"表现恶劣"的美方人员实施签证限制措施。

文章写道："这些签证限制措施究竟是针对谁推出的？目前不得而知。上周，美国政府宣布对中国共产党内部分参与'瓦解'香港自治的代表实施入境限制"。

DW.COM

美国政府周五宣布，将对破坏香港自治的中国官员实施签证限制。但专家认为，此举的象征意义大于实质作用。与此同时，香港警方以防疫及维护公共安全为由驳回了民间团体的七一游行申请。 (27.06.2020)

中国人大常委会周日起召开为期三日的会议，上午审议了香港《国安法》草案。各界普遍认为，会议将在6月30日前表决通过该法。香港民众周日号召举行反国安法的“静默游行”，据港媒报道，警方在现场逮捕了50多人。 (28.06.2020)

「港版國安法」还没正式通过，已在民主派阵营造成寒蝉效应，陸續有人「金盘洗手」退出政坛，包括元老级的前政務司司長陳方安生。外界也关注连日遭受威胁的黎智英和黄之锋会否逃离香港。 (29.06.2020)

具体内容依然是秘密

作者观察到："同时，那个备受争议的香港国安法即将推出。中国官媒新华社报道称，本周一，北京的人民代表大会常务委员会已经拿到了这份法律草案，对其展开研究并将进行表决。这个法律主要是针对那些北京认为有颠覆政权企图，或者追求实现香港独立的人。"

文章在结尾写道："目前并不清楚这一中国议会最高机构何时会通过此法案。部分观察人士认为周一可能就会通过，另外也有人认为最晚会在本周二，也就是此次三天会议结束的时候通过。"作者指出："法案的文本仍然是个秘密。但按照预估，今年7月1日就会开始生效。这一天也是1997年香港从英国殖民状态回归中国23周年的纪念日。"

北京的快速回应

德国N-TV新闻电视台在其网络版也发表文章称："中国即将推出的国安法对于香港来说意味着大幅度的失去自治权。美国不想坐视不管，向中国共产党的党员推出了签证限制。如今北京快速的做出了回应"。

文章也注意到了中国官方提出的新规针对在涉港问题上"表现恶劣"美方人员的说法，报道指出："按照西方国家的看法，计划中的国安法是对处于半自治状态中香港的严重干涉，威胁到了民主的公民权益。尤其是新法规定中国安全人员以后可以在这片曾经是英国的殖民地上展开执法行动。"

德国《时代周刊在线》也在中方宣布对美方人员实施签证限制的第一时间发表报道称："这个英国殖民地1997年回归中国后，在'一国两制'的口号下，香港的特别自由度本来能被保障到2047年。新法的诞生会令其终结"。

观看视频 09:14

没有归期的香港抗争路

 

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点


 

 

相关内容

Hongkong | Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen

专访黎智英：北京以国安法敲响香港的丧钟 29.06.2020

当中国人大常委会持续审议「港版国安法」的同时，德国之声专访了香港苹果日报创办人黎智英。他在访问中表示，虽然自己可能成为国安法通过後首批被打压的人士，但他会继续留在香港奋斗，也会继续发行苹果日报，直到发行的权利被夺走为止。

Hongkong Pro-Demokratie-Proteste

全国人大审议涉港《国安法》 港民周日“静默游行” 28.06.2020

中国人大常委会周日起召开为期三日的会议，上午审议了香港《国安法》草案。各界普遍认为，会议将在6月30日前表决通过该法。香港民众周日号召举行反国安法的“静默游行”，据港媒报道，警方在现场逮捕了50多人。

China: Skyline in Hongkong

反制港版《国安法》 美国将限制中国官员签证 27.06.2020

美国政府周五宣布，将对破坏香港自治的中国官员实施签证限制。但专家认为，此举的象征意义大于实质作用。与此同时，香港警方以防疫及维护公共安全为由驳回了民间团体的七一游行申请。

广告