德语媒体：北京的小小奇迹

（德国之声中文网）柏林邵宾纳剧院（Berliner Schaubühne）演绎的易卜生剧作《人民公敌》在中国上演引发争议并导致原定更多场次演出被取消后，剧团提前打道回府。中国方面给出的演出取消的理由是"舞台技术故障"。但真正原因无疑是，在北京演出时最后与观众的互动环节，突破了官方言论管控的红线。

在北京的首演之夜，观众对话之踊跃、大胆就让剧团演职员感到意外，也让北京中国大剧院的领导紧张。后者立即要求剧团修改剧本，砍掉互动部分。在僵持良久之后，双方达成妥协，缩减对话部分，但明确示意观众，此处被审查删除。尽管如此，仍未能避免原定于南京的两场演出被临时取消。最早开始关注此事的《南德意志报》记者叙述了整个事件的原委后写道：

"或许最后留在人们记忆中的是一个小小的奇迹：他们居然能够带着这样一出戏（在中国）登台，而且是在北京的国家大剧院；他们以这出有关谎言、隐瞒真相、腐败、有关一个被毒化的社会和一个正直的人与压制力量抗争的戏剧让观众激动和兴奋；这些观众从中看到了自己所处的现实生活的一面镜子，并毫不犹豫地在剧场里大声喊出自己的观感和沮丧。与观众的对话是导演奥斯特迈尔加入剧本的一个固定组成部分，在伊斯坦布尔、莫斯科、纽约和明斯克都引起了强烈的反响。北京的审查官员应该是没有注意到这一点，低估了这出戏蕴含的爆炸力。邵宾纳剧院总监费特相信，'如果他们事先看了我们的演出，就根本不会请我们去中国'。

北京的负责官员一不小心，让《人民公敌》上了台，结果让他们自己大吃一惊。在首场演出后，他们的反应甚为紧张，在长时间谈判后，剧团同意了他们'改动'剧本的要求。

然而，即便是删节过的版本还是深深触动了观众，剧场里传出了"为自由而斗争"的喊声。"每个字掷地有声，这就是我们搞戏剧的真正目的"，费特说。但这对南京的文化官僚机构来说，风险太大了。费特现在会问自己：如果剧团回到柏林上演《人民公敌》，会是怎样的情景？'或许会感到有些沮丧，因为这里的观众只会做出不痛不痒的反应？'"

竞争与结盟

柏林出版的《新德意志报》（Neues Deutschland）关注了有中国参与的俄罗斯远东大型军事演习。作者认为，此次演习不仅因其庞大的参演人数规模而成为一次"战略宣示"。俄罗斯与中国在军事战略问题上已经发展起了一种高度务实的合作关系。

"然而要长期在军事上更密切地交织在一起，两国还必须跳出政治的阴影。在许多领域，相互的竞争还是显而易见的。……目前，俄罗斯必须放弃迄今在台湾问题上基本中立的立场。而美国越是把台湾视作自己的前沿，这一转变对俄罗斯就越容易。在中日岛屿争端问题上也是如此。此外俄罗斯对朝鲜问题的看法也要考虑到中国的感受。那北京呢？在叙利亚和乌克兰问题上的低调态度不能不说是团结的表示。那么，俄罗斯不愿支持中国在亚洲的扩张意图，与印度、越南等国维持较为密切关系的现实，中国也只能接受吗？"

文章总结了近年来中俄在军备上的一系列合作后写道：

"与经济实力雄厚的中国结成伙伴对莫斯科来说也具有意义，目的是在北京继续崛起的过程中不要被彻底落下。经济上的困难限制了俄罗斯的军事现代化进程，而中国则实力日增。中国海军在世界上的地位，俄罗斯是不可企及的。北京在过去4年里建造的舰船和潜艇的吨位，相当于英国海军的全部舰只。

不过军队还需要一样东西--训练！否则就很容易被他人视为纸老虎。这一次大型军演提供了一次相互接近、适应的极好机会。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点