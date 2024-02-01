德语媒体：北京的坐享其成战略

（德国之声中文网）《南德意志报》发表报道称，红海局势令北京陷入了战略上的矛盾境地，一方面，红海是大部分中国进出口物资的必经之地，另一方面，胡塞武装的支持者伊朗又是北京的重要盟友。这篇题为《北京的坐享其成战略》的报道写到：

"一方面，作为出口大国，中国高度依赖于商贸线路的安全可靠。中国对欧洲的出口中，有60%要经过红海。三年的新冠疫情，令中国各大港口陷入混乱，而俄乌战争以及当前对红海航道的袭击，令国际供应链再一次陷入混乱。

如果让货船继续穿行红海，就必须为货物支付极为高昂的保险费用。而如果绕道南非好望角，货运时间就会延长十到十四天。这一局面直接造成了海运成本飙升以及港口不堪重负。

对北京来说，这场危机来得实在不是时候。中国经济正在面临一场严重的危机。居高不下的青年失业率，国内消费疲软，全球需求下滑，使中国经济一蹶不振。除此之外，中国的房地产也陷入了危机，本周一，香港法庭对中国的恒大集团下达了清算令。恒大曾是世界上市值最高的房地产公司。

迄今为止，胡塞武装虽然没有对中国船只进行过袭击，但利用其他国家的船只运输货物，也会导致产品价格的攀升。过去几周当中，集装箱的价格一直在一路飙升。中国最大的海运公司中远集团现在也开始选择其他航道。在欧洲，由于中国配件无法及时运到，一些汽车制造商已经被迫停工。"

《南德意志报》指出，北京出于自身利益的考量，并不会向伊朗和胡塞武装施加更多压力，更不会参加捍卫红海航道安全的国际军事行动。既然可以坐享其成，那又何乐而不为呢？

"更何况，这一军事联盟是以美国为首的。同头号宿敌美国开展合作，对国内不好交代，甚至会被解读成政府的软弱无能。北京一向宣称，华盛顿的安全政策是完全错误的。过去几年来，中美关系一直呈现紧张。双方争执的焦点包括中国对南海提出的主权诉求，对台湾发出文攻武吓，以及美国限制对华芯片出口等制裁措施。

但北京坐享其成的战略显然与其希望成为国际秩序捍卫者的野心格格不入。2017年以来，中国甚至在红海之滨的吉布提建立了该国第一个、也是迄今唯一一个军事基地。不过，就目前而言，北京坐享其成的战略显然利大于弊：美国需要为其军事行动进行辩护，而北京既可以批评美国挑起战事，又可以扮演和平使者。在世界某些地区，这一信号或许会达到预期效果。"

咨询公司普华永道发布的最新数据显示，德国汽车制造商正在电动车领域奋起直追，并已在中国市场取得了不错的营销业绩。《明镜》周刊报道称：

德国电动车在中国市场奋起直追。

"中国是世界上电动车普及程度最高的国家。有鉴于此，对汽车制造商来说，中国也是最重要的市场。咨询公司普华永道（ PwC）发布的评估显示，德国品牌的电动车也在中国占据了一席之地。去年，德国电动车的在华销量同比增加了49%，比整个市场的增幅高出了两倍。

普华永道称，去年第四季度，德国品牌电动车在中国的销量甚至增加了63%，比整个中国市场的增幅高三倍。德国电动车的市场占有率提高了一个百分点，升至5%。

普华永道表示，在全球范围内，德国电动车的销量增加了47%，市场占有率提升了两个百分点，升至14%。"

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