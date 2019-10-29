 德语媒体：北京的同盟军 | 媒体看中国 | DW | 31.10.2019

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德语媒体：北京的同盟军

本周联合国大会，谴责中国新疆政策的国家有22个，而赞赏北京做法的国家则有54个。显然北京的同盟军正在不断发展壮大。

China Polizei in Xinjiang (Getty Images/AFP/J. Eisele)

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美国总统特朗普29日才说中美贸协进度提前，30日美国又传出贸协来不及在APEC上完成签署的消息。白宫强调只是要确认细节，但魔鬼就藏在细节里，其中也许还跟新疆有关。在纽约，23国齐声批评中国迫害维吾尔少数民族。北京领导层大为不满，作出愤怒反应。 (30.10.2019)

为了声援遭中国政府关押在新疆再教育营内的维吾尔人，广受欢迎的开源文字编辑软件Notepad++ 10月29日推出了命名为「解放维吾尔」的新版本。 然而，在新版本推出的数小时内，该软件的GitHub网页便被大量支持中国政府的网友留言灌爆，而软件的主网站也遭DDoS攻陷而断线数小时。 (31.10.2019)

有消息显示，原本传出被判刑5年的维吾尔女艺术家塞努拜尔.吐尔逊将于上海音乐学院仪式音乐中心举办的第一届华语音乐影像志的颁奖典礼中演出。 此前，专门报导中国宗教与人权迫害的网络杂志《寒冬》今年二月曾报导吐尔逊被中国当局判刑5年。 (29.10.2019)

（德国之声中文网）本周二的联合国大会上，德国等22国敦促中国政府停止"针对维吾尔及其他穆斯林信众的任意逮捕行动"。而作为回应，北京则动员54个国家发表联合声明，盛赞中国打击恐怖主义以及在新疆的所谓去极端化行动所取得的"成就"。《法兰克福汇报》撰文指出，联合盟友共同回应西方国家的批评已成为北京越来越频繁采用的策略。这篇题为《北京的同盟军》的文章写道：

"同今年七月37个国家发起的倡议相比，现在支持北京的国家变得更多了。显然中国加强了在这一方面的外交努力。新近在联合国大会上获得的多数支持，令中国外交部发言人耿爽非常兴奋。他说：'一小撮西方国家试图攻击中国，但却以惨败告终。六十多个国家支持中方立场，对中国在人权领域的进步表示赞赏，这足以说明丑化中国在世界上多么不得人心。'

"与此同时，北京因其新疆政策遭受的压力也越来越大。美国对一系列中国高科技企业实施严厉制裁，这些公司被控参与了新疆的监控项目。此外，华盛顿还对参与打压维吾尔人的责任者实施入境限制。全球各地的纺织品企业也开始关注他们的产品是否同新疆的强制劳工有关联。三周前，美国有关当局依照相关信息要求连锁店Costco下架进口的婴儿睡衣。"

战略与国际研究中心新近发表的一份调研报告称，新疆正在发生的事情可能是"二战后最大规模的关押宗教少数派行动。"调研指出，被关押者除了接受洗脑之外，还被迫从事强制劳动。 这家位于华盛顿的智库声称，中国政府的目的，是使维吾尔等少数民族放弃其文化和宗教，从而被进一步汉化。文章接着写道：

"新疆另一个令人不安的发展趋势是大批少数民族人士因所谓极端主义思想被判刑。2017年的统计数字显示，新疆法庭判处五年以上刑期的案例比前一年增加了十倍。被判入狱者当中也包括新疆大学前校长塔西甫拉提·特依拜（Tashpolat Tiyip）。2017年，地理学家特依拜计划前往德国柏林参加会议并为一个合作项目举行开幕仪式，但临行前突然宣告失踪。稍后特依拜同其他87名学者共同出现在中国的一个宣传片中，他们被控在维吾尔语教材中融入了毒化学生的内容。"

China Uigure Ilham Tohti Öknonom (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

狱中的维吾尔学者伊里哈木·土赫提获本年度萨哈罗夫奖

《金融时报》的调查发现，这部宣传片是针对在校师生的，希望他们能从中吸取教训。大赦国际前不久表示，有理由担心特依拜会在短期内被处于极刑。另一位知名度很高的被关押者则是伊里哈木 · 土赫提，欧洲议会上周宣布，将本年度的萨哈罗夫人权奖授予伊里哈木·土赫提。中国则立即指责欧盟'支持恐怖主义分子'。"

几个月来肆虐中国的非洲猪瘟，也使万里之遥的德国市场受到影响。由于出口中国的猪肉猛增，德国的猪肉价格也在不断上扬。《明镜》周刊报道称，为了弥补市场空缺，中国进口商正在全球范围内收购猪肉，其中也包括德国。文章写道：

"猪肉价格上涨，对德国农民当然是件好事，但与此同时，消费者则不得不为猪排、香肠等支付更高的价格。农产品市场信息协会的艾尔斯（Thomas Els）表示，今年九月，猪肉价格同比增长了8.3%。肉类及香肠类产品价格总体提高了5.4%。一年前，一公斤猪肉馅的价格为5.38欧元，现在已涨至5.81欧元。"

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點

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