德语媒体：北京武力威胁越来越大 台湾人为何还这么镇定？

（德国之声中文网）德国《日报》发表驻台北通讯员Klaus Bardenhagen的报道《即便兵凶战危 我自岿然不动》（Keine Panik trotz Säbelrasseln）观察台湾人在日益增加的中国军事压迫面前，如何做到仍悠闲享受日常生活的。

文章开篇便指出，今年3月初举行的中国两会上，从中国外长做出的“中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间”的表述上就可以看出中共对台湾问题态度有多严肃。

文章写道：“中国自身的行动也变得越来越积极——至少从台湾和它的非官方保护国美国的角度来看是这样的。几十年来中国空军还从未像2020年这样如此之频繁地进入台湾航空识别区。差不多每三天就会有一批解放军的战斗机、轰炸机或者反潜机闯入台湾划定的航空识别区，台湾空军被迫升空拦截。虽然航空识别区的划分不具备国际法作为基础，但是海峡双方都尊重它的存在。”

文章描述道：“70多年来，台湾一直遭受中国侵犯的威胁，但是在2300万台湾人当中却丝毫感觉不到惊恐。网络政治杂志《破土》编辑丘琦欣说：‘台湾人已经习惯于来自中国的威胁了。这就像是一种背景音。如果中国是想用这种方式让（台湾）民众感到不安，那么这一策略已经失败了。无论他们派一架战机还是12架，（台湾人）感觉无差。’”

“解放军军力的不断提升正在改变太平洋地区的战略力量平衡。很多观察人士担心，北京方面一旦认为自己具有足够的实力喝阻美国的军事干涉，那么他们就可能武力攻台。”

“《破土》杂志编辑丘琦欣说，台湾的决策者们从一开始就知道，（来自北京的威胁）已经达到一个新的级别。他们避免引起公众恐慌，以免被中国玩弄于股掌之间。丘琦欣说：‘这会加强（中国的）叙事效果：台湾很弱，中国想什么时候取下台湾，就什么时候取。’ ”

文章写道：“为了防止（中共）武力犯台或者在必要时坚挺到美国驰援到来，台湾在奥巴马和特朗普执政时期向美国购买了价值数十亿美元的武器，拜登时期台湾军购必将还会持续。除了美国，没有任何一个国家愿意抵抗中国的压力向这个政治孤岛提供重要的武器装备。但是，十几年来台湾一直没有实现将其GDP的3％作为国防开支的既定目标。台湾将征兵制改为募兵制也再度加深台湾人对于自身是否具备防御能力的疑虑。专家们对于台湾新兵、预备役人员的士气以及军备现状的评价都是毁灭性的。”

文章最后写道：“1996年台海导弹危机引发的逃亡潮现今并没有出现。正相反，台湾成为那些自由越发受到北京威胁的人们流亡的目的地。去年10813名香港人在台湾获得居留权，比前一年多出两倍还要多。”

两大之间难为小

《新苏黎世报周日版》就美中两国竞逐世界主导地位发表评论文章《中国：贸易促转变——转变方向刚好相反》（China: Wandel durch Handel – bloss umgekehrt）。

评论写道：“中国的经济优势让西方国家在价值和人权遭受侵犯的问题上变得更加宽容。没有几个国家惹得起北京。美国可以。在美国发现中国开始挑战其世界主导权的时候，美国动手了。”

评论写道：“拜登政府试图建立联盟，在必要时，与中国对抗，这是保护国际体系避免转向专制的最有效方法。但是这对很多国家来说并不合适，这些国家不想在美中之间选边站，而是想继续和美中都保持生意往来。但是美中之间的竞争会逼迫其它国家以这样或者那样的方式表明自己的立场。再想保持中立将会变得很困难。对瑞士来说也不例外。”

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