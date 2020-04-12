德语媒体：北京正渗透国际社会

（德国之声中文网）来自中国的外交代表在今年4月初成为联合国人权理事会协商小组成员。德国ntv电视台在一篇题为《北京正渗透国际社会》(Peking unterwandert die Staatengemeinschaft)的评论中写道："从世界卫生组织WHO在新冠危机中明显受到摆布可以看出：中国对国际机构的影响力日益增强。接下来北京还希望在人权事务上有话语权。"

"让该政权未来参与决定未来联合国难民署专员应该对世界上哪些地点和情况加强关注，却丝毫无视其对人权的践踏。国际社会显然愿意接受这样的任命。要不是整件事令人失望难过，如此滑稽的事情实在令人忍不住捧腹大笑。"

评论指出，20年来中国政府已经证明他们一直出于一己私利而利用联合国组织及其他论坛，并举了世界卫生组织以及新冠疫情为例。作者写道，在中国国家主席习近平等人还在隐瞒疫情扩散时，WHO就开始与北京同声共气。文章提到世卫高级顾问艾尔沃德（Bruce Aylward）曾表示，若感染希望在中国接受治疗，甚至在被问到台湾问题时挂掉记者的电话。评论写道："这个事件表明，中国向WHO投入大量资金的目的之一是，以使世卫代表成为其傀儡，达到例如孤立民主台湾等目的。尽管台湾的防疫工作做得出色，世卫组织也不能大声说出口。"

作者话锋一转，再次将焦点拉回中国获入联合国人权理事会小组一事。 "如果中国是个自由的国度，14亿人口都能参与政治决策过程，这个国家将能为世界带来很多的好处。但北京的独裁者并不关心在这些机构中国际标准的制定和促进世界繁荣的机制。它只在乎共产党的经济利益，进而巩固在本国的权力。"

"没有人会真心相信，在人权事务方面，中国将开始致力令世界变得更美好。北京反而会继续用它的方式操控人权这个概念。中国对人权定义的核心是：谁能让公民累计金钱和财富，就是为人民提供了宝贵的服务。至于法治、言论自由、新闻自由、集会和宗教信仰自由、自决权、身体不受侵犯之权利或个人隐私？这些都被抛在脑后。"

对世界构成威胁的WHO

《星期日世界报》同样关注了世卫组织在此次新冠疫情中的表现。题为《世卫组织使我们遭受威胁》（Diese WHO gefährdet uns）的文章写道，新冠肺炎在全球造成超过160万人感染以及逾10万人死亡后，世卫都未对北京说过重话，甚至连隐晦的批评都没有，世卫总干事谭德塞还称赞习近平的"领导力"以及"透明度"，甚至在很长一段时间里反对对中国实施贸易或旅游限制，以免造成中国经济的负担。此外，北京的影响力也使台湾被世卫拒之门外，连观察员的身份都无法得到。

世卫组织为何成为中共的“传声筒”？《星期日世界报》作者认为，从世卫总干事谭德塞的职业生涯便能看出部分端倪。“2017年，谭德塞在中国的帮助下得到这个职位。他也是第一个并非医生出身的世卫总干事。在中国通过一带一路项目向埃塞俄比亚投入数十亿美元之时，他是该国独裁政府的成员之一。”

作者认为："在类似人权理事会这样的组织中，将独裁者排除在外会是正确做法，但面对全球健康危机时却无可避免需要所有国家通力合作。更重要的是保护世卫组织免受政治化影响，并由独立的专家领导。世卫总干事谭德塞几乎不可能做到这一点。世卫组织的民主成员应该推动透明度、承认台湾并要求谭德塞下台。这也将是对中国独裁者发出的一个重要信号。"

观看视频 01:38 台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话

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