德语媒体：北京更希望特朗普当选连任

贸易战、华为禁令、取消香港特殊地位：特朗普就任美国总统以来，美中关系正在变得越来越紧张。因此，即将举行的美国总统大选，对未来美中关系的走向也至关重要。
（德国之声中文网）《世界报》发表长篇报道称，尽管特朗普就任总统以来，美中关系已经降至1979年建交后的最低点。但北京权衡利弊，似乎更希望特朗普连任。文章写道：
“《纽约时报》在评价两位总统候选人的电视辩论时写道，‘无论谁赢，美国已经输了。’正如网名‘ The Relevant Organs’推特账号所说的那样，电视辩论的真正赢家也许在美国之外。这个专事中国政治讽刺的账号转发了一幅中国国家主席习近平的画像，推文写道‘2020年美国总统大选电视辩论赢家已经揭晓。’跟帖者则发表评论称‘习近平不用筹备电视辩论，就轻而易举赢得了胜利。’
事实上，以习近平为核心的中国权力中心确实对美国总统大选辩论予以了高度关注。美国是世界最重要的民主政体，当前也是中国最大的政治敌手。美国出丑，总会引发北京某种幸灾乐祸的情绪。对于中国共产党来说，美国大选辩论的混乱场面无疑是一个好消息，因为他们可以借此说明中国的专制体制更具优越性，西方民主则有诸多弊端。
对北京来说，至少同美国政治乱局同等重要的，则是11月的美国大选结果。令人惊讶的是，尽管从来没有哪一位美国总统像特朗普这样，采取如此强硬的对华政策，但北京权衡利弊，仍认为特朗普当选连任对北京更为有利。”
德国马歇尔基金会的欧中关系问题专家巴尔金（Noah Barkin）对《世界报》表示，尽管特朗普强硬的对华路线令北京大为恼火。但特朗普再度当选，对中国来说，却也是一个极好的机会。因为特朗普治下的美国，不仅使对华关系急剧恶化，美国强大的重要基础，即盟友对美国的信任也在急剧丧失。文章接着写道：
“特朗普一旦当选，对欧盟来说，无异于一场灾难。巴尔金表示，这位共和党人如果当选，那么布鲁塞尔会感到跌入了中美两个超级大国的夹缝中间。欧洲将不得不寻求战略独立，但这却难以在短期内实现。
而这一点恰恰对中国非常有利。巴尔金说，欧洲同美国的裂痕越深，欧洲在争议问题上对华采取强硬态度的意愿就会越薄弱。”
中国官方最新发布的经济数据显示，汽车销量已恢复至新冠疫情爆发前的水平。这对德国汽车工业来说，无疑也是一个利好消息，因为中国是德国汽车工业最重要的市场。据《商报》报道，奥迪将与中国一汽建立合资企业，生产电动汽车。报道称：
“奥迪和一汽此前就已经在中国生产全电动的 Q2L e-tron和混合动力的A6L TFSIe车型。从九月底，此前依赖进口的奥迪e-tron也开始在长春量产。
奥迪公司称：‘今后几年内，奥迪还将继续在中国推进e-tron系列电动车的销售和本土化。’奥迪同一汽已拥有四家合资企业，每年在四个中国城市总共生产大约70万辆车。奥迪还计划同其竞争对手上汽集团SAIC开展合作，共同生产汽车。”
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