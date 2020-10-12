德语媒体：北京更希望特朗普当选连任

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇报道称，尽管特朗普就任总统以来，美中关系已经降至1979年建交后的最低点。但北京权衡利弊，似乎更希望特朗普连任。文章写道：

“《纽约时报》在评价两位总统候选人的电视辩论时写道，‘无论谁赢，美国已经输了。’正如网名‘ The Relevant Organs’推特账号所说的那样，电视辩论的真正赢家也许在美国之外。这个专事中国政治讽刺的账号转发了一幅中国国家主席习近平的画像，推文写道‘2020年美国总统大选电视辩论赢家已经揭晓。’跟帖者则发表评论称‘习近平不用筹备电视辩论，就轻而易举赢得了胜利。’

事实上，以习近平为核心的中国权力中心确实对美国总统大选辩论予以了高度关注。美国是世界最重要的民主政体，当前也是中国最大的政治敌手。美国出丑，总会引发北京某种幸灾乐祸的情绪。对于中国共产党来说，美国大选辩论的混乱场面无疑是一个好消息，因为他们可以借此说明中国的专制体制更具优越性，西方民主则有诸多弊端。

对北京来说，至少同美国政治乱局同等重要的，则是11月的美国大选结果。令人惊讶的是，尽管从来没有哪一位美国总统像特朗普这样，采取如此强硬的对华政策，但北京权衡利弊，仍认为特朗普当选连任对北京更为有利。”

德国马歇尔基金会的欧中关系问题专家巴尔金（Noah Barkin）对《世界报》表示，尽管特朗普强硬的对华路线令北京大为恼火。但特朗普再度当选，对中国来说，却也是一个极好的机会。因为特朗普治下的美国，不仅使对华关系急剧恶化，美国强大的重要基础，即盟友对美国的信任也在急剧丧失。文章接着写道：

“特朗普一旦当选，对欧盟来说，无异于一场灾难。巴尔金表示，这位共和党人如果当选，那么布鲁塞尔会感到跌入了中美两个超级大国的夹缝中间。欧洲将不得不寻求战略独立，但这却难以在短期内实现。

而这一点恰恰对中国非常有利。巴尔金说，欧洲同美国的裂痕越深，欧洲在争议问题上对华采取强硬态度的意愿就会越薄弱。”

中国官方最新发布的经济数据显示，汽车销量已恢复至新冠疫情爆发前的水平。这对德国汽车工业来说，无疑也是一个利好消息，因为中国是德国汽车工业最重要的市场。据《商报》报道，奥迪将与中国一汽建立合资企业，生产电动汽车。报道称：

“奥迪和一汽此前就已经在中国生产全电动的 Q2L e-tron和混合动力的A6L TFSIe车型。从九月底，此前依赖进口的奥迪e-tron也开始在长春量产。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 盈利大降 盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 降幅20% 戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 停摆结束后 停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 首批恢复 轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 重返流水线 大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 大众总部 位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 储备金缩水 法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 匹配健康保护措施的复工计划 雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 危机中心 长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。



奥迪公司称：‘今后几年内，奥迪还将继续在中国推进e-tron系列电动车的销售和本土化。’奥迪同一汽已拥有四家合资企业，每年在四个中国城市总共生产大约70万辆车。奥迪还计划同其竞争对手上汽集团SAIC开展合作，共同生产汽车。”





[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。