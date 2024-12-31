德语媒体：北京攻台最早就在2025？

德国《图片报》撰文分析北京对台湾可能会更早发动袭击——最早在明年。瑞士《新苏黎世报》驻华记者走访曾被看作是世界工厂和国家经济引擎的广东省后发现，大量工厂倒闭，工人失业，抗议事件增加，社会危机正在这里酝酿。

（德国之声中文网）广东省是中国最重要的生产中心，但是在那里，工厂正在大量解雇工人，失业工人抗议事件也在增加。《新苏黎世报》驻华记者走访当地发现，在这里社会危机正在酝酿。

文章写道：“广东省曾被看作是世界工厂和国家经济引擎。在广东，工人们大量生产裤子、手机和家用电器。西方消费者所需的几乎所有东西都源自广东。此外，无数工厂服务于中国国内市场。经济好的时候，广东全省8000万人口中有5000万人在第二产业就业。”

“但是中国国内需求疲软导致广东越来越多的工厂关门。很多中国人在股市上亏了钱，房地产危机导致房屋的价值暴跌。结果是：人们捏紧了荷包。”

香港科技大学调查发现，在省会广州，五分之一的工人目前从事不稳定的工作，例如担任快递小哥。

文章写道：“工人们越来越多地将愤怒诉诸街头抗议。美国智库自由之家的数据显示，今年7月至9月期间，中国各地有时发生的罢工数量同比增加了27%，有时罢工活动也伴随着暴力。几乎在所有案例中，争议都集中在裁员、拖欠或减少工资的问题上。街头抗议活动发生频率最高的地方是广东。根据香港《中国劳工通讯》报道，6月至11月，广东发生了210起抗议活动。”

“抗议活动通常规模较小，几天后就会结束。然而，中国统治者极为担心，如果经济形势进一步恶化，抗议活动可能会扩大为更大的社会运动。”

文章指出：“但政府尚未找到解决问题的任何答案。相反，中国统治者的反应就像他们在感受到威胁时所做的那样：加强镇压和监控。”

中国会在2025年对台湾动武吗？

中国军队的大规模演习和频繁的训练引发了人们的担忧，即北京对台湾可能会更早发动袭击——最早在明年。

德国《图片报》在一篇分析文章中引述中国问题专家佳杰思（Adrian Geiges）的看法指出，中国在军武数量上占据明显优势，“但台湾军队训练有素、积极性高。从外面夺取一座岛屿可没那么容易”。尽管如此，“习近平将试图封锁该岛，然后局势就会升级”的危险仍然存在。

文章写道：“决定性因素是特朗普领导下的美国的反应。中国问题专家佳杰思解释说：‘如果他追随政府中的强硬派，比如候任国务卿卢比奥，就有爆发大规模战争的风险。但特朗普也存在放弃台湾的风险。’”

但驻德国台北代表处代表谢志伟则认为，美国向台湾提供现代武器系统是“国际社会相互团结的强烈信号，对中国具有明显的威慑作用”。

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