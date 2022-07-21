德语媒体：北京掌舵和中国新飞机

（德国之声中文网）据多家媒体报道，总部位于伦敦的汇丰集团（HSBC）在华子公司汇丰前海证券成立了党支部。汇丰成为了在中国大陆设有投行业务的外资银行中、唯一在子公司设立中共基层组织的银行。

《法兰克福汇报》7月22日的相关报道指出，“这可能是其他西方银行也必须更加服从于党的方针路线的前奏。大约五年来，在中国的外企以及德企都曾报告有来自中共的压力，要求这些企业设立党支部”。不过，汇丰在回复该报问询时表示，党支部“对公司的方向没有影响”，“在公司的日常业务活动中没有正式的作用”。

《法兰克福汇报》也在同一天发表题为“北京掌舵”的评论，其中写道：“对于这场旅程的方向，在华外企不应该抱有幻想”。

作者Philip Plickert表示，数年以来，中国国家主席习近平一直在收紧国家管控的缰绳，越来越多西方企业表示遇到压力，有时甚至是骚扰。他提到这些外企党支部“在形式上是代表工人的利益，但实际上是施加政治压力”。汇丰在中国的合资投行成立党支部，形式上看是“自下而上”的决定，是在雇员倡议下进行的，“不过在中国，当然没什么事情不是在计划之中的。北京的党政领导层负责掌舵。”

文章指出，一段时间以来，汇丰就一直处于中英之间的尴尬地位，“英国政界人士对汇丰银行在香港向中国实施的国安法屈服感到愤怒。而该银行非常清楚被允许在中国做生意的条件是什么。那些条件不是自由市场经济的，而是独裁的。某一天，这可能不会善终”。

“谁想乘坐中国新飞机？”

中国商飞C919是中国开发的第一款大型民用飞机，计划于今年交付。总部位于科隆的《威斯特法伦报》（WA）7月22日发表题为“中国新飞机计划于今年起飞，但谁想乘坐它？”的文章，在开头问道：“有一天，这架飞机也会飞过欧洲吗？”

作者Sven Hauberg表示，驾驶中国汽车，“对于大多数德国人来说，是不可想象的”，“其中主要原因是：在德国这个汽车之国，人们不信任中国汽车制造商的技术。如果德国人都不愿意开中国汽车，那么当涉及到飞机时，他们的怀疑态度会有多大？在这个国家，谁会坐上一架不是由空客、波音等知名制造商生产的飞机，而是由一家行业外几乎无人知晓的中国公司生产的飞机？”

文章随后写道，迄今为止，还没有来自中国的飞机在德国或者欧洲其他地方的机场起飞，但是“西方飞机制造商的主导地位可能很快就会结束”。将于今年交付C919的中国商飞，认为自己与空客和波音处于同一赛道，希望与A320和737竞争。

“不过，这款可容纳168人的中国飞机是否会在今年真正地进入商业领域，还有待观察。毕竟，过去出现过反复的延迟；该飞机的首航已是五年前，而其开发始于2008年。”此外，文章也提到，C919的价格比之前预期的要贵，而且并不比竞争对手更先进。

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