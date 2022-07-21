 德语媒体：北京掌舵和中国新飞机 | 媒体看中国 | DW | 22.07.2022

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德语媒体：北京掌舵和中国新飞机

《法兰克福汇报》关注了汇丰银行在华子公司成立党支部一事，发表评论称“这可能不会善终”。德媒《威斯特法伦报》则聚焦中国商飞C919，疑问“有一天，这款飞机也会在欧洲起飞吗？谁想乘坐呢？”

中国商飞C919计划于今年交付。德媒《威斯特法伦报》发文问道：“有一天，这款飞机也会在欧洲起飞吗？谁想乘坐呢？”

中国商飞C919计划于今年交付。德媒《威斯特法伦报》发文问道：“有一天，这款飞机也会在欧洲起飞吗？谁想乘坐呢？”

（德国之声中文网）据多家媒体报道，总部位于伦敦的汇丰集团（HSBC）在华子公司汇丰前海证券成立了党支部。汇丰成为了在中国大陆设有投行业务的外资银行中、唯一在子公司设立中共基层组织的银行。

《法兰克福汇报》7月22日的相关报道指出，“这可能是其他西方银行也必须更加服从于党的方针路线的前奏。大约五年来，在中国的外企以及德企都曾报告有来自中共的压力，要求这些企业设立党支部”。不过，汇丰在回复该报问询时表示，党支部“对公司的方向没有影响”，“在公司的日常业务活动中没有正式的作用”。

《法兰克福汇报》评论指出，一段时间以来，汇丰一直处于中英之间的尴尬地位，而“该银行非常清楚被允许在中国做生意的条件是什么”

《法兰克福汇报》评论指出，一段时间以来，汇丰一直处于中英之间的尴尬地位，而“该银行非常清楚被允许在中国做生意的条件是什么”

《法兰克福汇报》也在同一天发表题为“北京掌舵”的评论，其中写道：“对于这场旅程的方向，在华外企不应该抱有幻想”。

作者Philip Plickert表示，数年以来，中国国家主席习近平一直在收紧国家管控的缰绳，越来越多西方企业表示遇到压力，有时甚至是骚扰。他提到这些外企党支部“在形式上是代表工人的利益，但实际上是施加政治压力”。汇丰在中国的合资投行成立党支部，形式上看是“自下而上”的决定，是在雇员倡议下进行的，“不过在中国，当然没什么事情不是在计划之中的。北京的党政领导层负责掌舵。”

文章指出，一段时间以来，汇丰就一直处于中英之间的尴尬地位，“英国政界人士对汇丰银行在香港向中国实施的国安法屈服感到愤怒。而该银行非常清楚被允许在中国做生意的条件是什么。那些条件不是自由市场经济的，而是独裁的。某一天，这可能不会善终”。

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国际飞机市场上对西方两大制造商双头垄断的进攻已经开始：俄罗斯竞争对手MC-21已获批；中国也致力于挤入市场。对波音和空客而言，这会有多危险？

5月5日下午，中国国产大客机C919在上海浦东机场首飞成功。这是C919历经十年研制后首次飞上天空，也标志着中国航空制造业的一个历史性突破。

周末的德语媒体关注了人民币的国际化进程以及中国商飞集团对空客的潜在挑战。

香港好邻舍北区教会在汇丰银行的账户被冻结。该教会曾于去年反修例运动发起“守护孩子行动”。教会会堂主任陈凯兴认为，教会因该行动被警方视为眼中钉。

“谁想乘坐中国新飞机？”

中国商飞C919是中国开发的第一款大型民用飞机，计划于今年交付。德国《威斯特法伦报》（WA）7月22日发表题为“中国新飞机计划于今年起飞，但谁想乘坐它？”的文章，在开头问道：“有一天，这架飞机也会飞过欧洲吗？”

作者Sven Hauberg表示，驾驶中国汽车，“对于大多数德国人来说，是不可想象的”，“其中主要原因是：在德国这个汽车之国，人们不信任中国汽车制造商的技术。如果德国人都不愿意开中国汽车，那么当涉及到飞机时，他们的怀疑态度会有多大？在这个国家，谁会坐上一架不是由空客、波音等知名制造商生产的飞机，而是由一家行业外几乎无人知晓的中国公司生产的飞机？”

文章随后写道，迄今为止，还没有来自中国的飞机在德国或者欧洲其他地方的机场起飞，但是“西方飞机制造商的主导地位可能很快就会结束”。将于今年交付C919的中国商飞，认为自己与空客和波音处于同一赛道，希望与A320和737竞争。

“不过，这款可容纳168人的中国飞机是否会在今年真正地进入商业领域，还有待观察。毕竟，过去出现过反复的延迟；该飞机的首航已是五年前，而其开发始于2008年。”此外，文章也提到，C919的价格比之前预期的要贵，而且并不比竞争对手更先进。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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中国首架国产客机C919正式亮相