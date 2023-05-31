 德语媒体：北京拒绝中美防长对话 | 媒体看中国 | DW | 31.05.2023

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德语媒体：北京拒绝中美防长对话

中美关系不断紧张化之际，华盛顿方面非常希望中美两国防长能够在新加坡香格里拉对话期间举行会晤。但中国方面已经明确表示，目前并不具备中美双方开展平等对话的条件。

Symbolbild Beziehungen USA China Fahne Flagge

（德国之声中文网）《维泽信使报》写道，过去数周来，为了促成中美防长在香格里拉论坛期间举行直接对话，五角大楼可谓竭尽全力，但本周三，中国终于给出了非常直白的回应，中方对直接对话没有兴趣。这篇题为《北京让美国防长吃了闭门羹》的报道写道：

“中方强硬立场的导火索是特朗普执政时期，美国针对李尚福发出的一项制裁令。美方认为，时任中共中央军委装备部部长的李尚福应对中国购买俄制苏35战机和S-400导弹防御系统一事承担责任。

不过，针对李尚福的制裁令只是中美双方众多争执中的一个而已。美国在芯片技术领域对中方的限制以及对新疆人权状况持续不断的批评，也令中方大为不满。去年八月，时任美国众议院议长的佩洛西到访台湾，间谍气球事件，中方在俄乌战争中的亲普京立场以及台湾总统前不久对纽约和加利福尼亚的访问行程，（都令中美关系不断趋于紧张）。

五角大楼表示，中方拒绝李尚福出席防长对话的理由完全是托词，并表示，中方已经回绝了'十几次领导人层面会晤的问询'以及更多工作层面的中美对话。

去年的香格里拉论坛期间，中美防长在新加坡举行对话。（资料图）

去年的香格里拉论坛期间，中美防长在新加坡举行对话。（资料图）

德国马歇尔基金会的中国问题专家格拉茨（Bonnie Glaser）表示，中美双方停止交流的现状令人不安：'中国人显然没有意识到叫停中美军事交流所暗藏的风险。'"

对于中国方面拒绝美国对话邀请一事，《波恩总汇报》发表评论称，五角大楼的主人偏偏急于要见一名受美方制裁的中国官员，这着实令人费解。而中国拒绝参与中美防长对话的做法，也同样令人费解，毕竟同世界头号军事强国保持对话渠道的畅通对中国来说非常重要。这篇题为《结束沉默，恢复对话》的评论写道：

"就对话渠道被关闭一事，相互指责对方，毫无意义。因为，这只能导致紧张关系的进一步升级，而这对双方都非常危险。

尽管下届总统大选中，有可能会被诟病'对华软弱'，但拜登总统仍应当为中美防长对话创造前提条件。2018年因购置俄罗斯武器而遭美方制裁的李尚福现在已经升任国防部长。一边对他保持制裁，一边又寻求同他开展对话，确实有悖情理。

这样一来，北京也就少了一个不参加实质性对话的借口。即便是在冷战期间，美苏双方也一直保持着军事对话的渠道，因为双方深知降低'擦枪走火引发战争'的风险，是何等的重要。出于同样的理由，中美双方也应立即结束互不通气的状况。否则，围绕台湾或南中国海军事行动引发误解的可能性将大大增加。中美两个竞争对手，为了各自的利益，保持对话渠道的畅通应当是一个最基本的共识。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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