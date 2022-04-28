德语媒体：北京担心经济滑坡

（德国之声中文网）瑞士出版的《新苏黎世报》发表报道称，中共中央就经济形势召开政治局会议，并向市场发出安抚信号，足以说明当前的经济发展状况已经引起了高层的不安。这篇题为《北京担心经济滑坡》的报道写道：

"自由落体般的经济滑坡，引起了以习近平为首的中国党政高层的高度戒备。由于多地爆发疫情，政府在一些地区实施了严格的限制措施。过去一个多月以来，中国经济中心上海一直处于硬隔离状态。

受限制措施影响的已经远不止餐饮和旅游等服务性行业。由于工人被送去隔离，或者供应链中断，中国的工业生产也在相当程度上陷入了停顿状态。四月份的经济数据显示，中国可能已经陷入萧条阶段，这也是过去三十年以来，中国最严重的经济动荡。按照政府最初的计划，今年中国经济本应实现'大约5.5%'的增长。但现在几乎所有专家都认为，实现这一目标的可能性微乎其微。如果计划制定者能够确保今年下半年国民经济不再滑坡，那么今年有望实现3至4%的增长。

为此目的，北京计划出台一揽子措施制止经济下滑。同2009年金融危机时一样，此次中国政府的核心举措也是向基建领域投入巨资。正如习近平上周所说的那样，基础设施建设是'经济和社会发展的基石'。2009年，中国曾在一些偏僻地区大兴土木，修建公路、桥梁和机场，而有些机场建成后却从未有过飞机起降。但这一次，中国政府计划对一些使用价值较高的基建项目进行投资，其中包括5G网、可再生能源以及智能电网等等。"

报道指出，虽然中国政府出台了一系列提振经济的措施，但这些措施能否达到预期效果，则不容乐观。因为造成当前中国经济滑坡的主要原因，恰恰是政府严苛的"清零政策"。《新苏黎世报》指出，由于奥密克戎变异毒株具有极高的传染性，只要中国政府继续坚持"清零"，今后一段时间内，就会有更多的中国城市陷入封锁状态。

"中国的清零政策使该国落入了一个陷阱。改变这一政策的可能性微乎其微，因为清零战略同党和国家领导人习近平密切相关，而今年秋季，习近平希望再度当选中共总书记，开始其第三个任期。最近有越来越多的迹象显示，中国各项政策的核心并不是为了保障经济发展，而是要突出政治和意识形态。《华尔街时报》报道称，习近平曾下令政府部门确保经济增幅超过美国，以便向世人展示中国社会制度的优越性。

除此之外，习近平对普京发出的团结信号，也令中国陷入了艰难境地。中国向侵略者的靠拢令许多投资者感到不安。他们不确定，一旦中国也成为制裁对象将会对他们造成怎样的影响。外国企业抱怨说，从四十年前开始改革开放以来，中国从未像今天这样不可预测。过去几周资金的大量外流也足以显示，对中国政府的信心正在急剧滑坡。"

不计代价的"清零政策"已经引起了越来越多的不满，但没有任何迹象显示，中国政府会改变这一政策。《法兰克福汇报》写道：

"过去的经验显示，这类批评并不会对党和国家领导人习近平造成影响。在某种程度上，当前的形势有些类似于2020年二月，疫情初期当局的隐瞒行为引起强烈不满，有人发出言论自由、透明度以及问责的呼吁。一些境外时事评论员甚至错误地认为，中国已经进入'切尔诺贝利时刻'。事实上，此后习近平的权力基础得到了进一步的巩固。但政府当然也不会对民间的不满情绪视而不见。政府随即发起了大规模的宣传攻势，并对批评者采取了一系列恐吓措施。有鉴于此，如果解封后不满情绪仍未消失，则有可能会引发体制的进一步僵化。

习近平面临的唯一风险，就是党内有人利用不满情绪向其发难，但目前完全看不到这类迹象。一般认为，今年秋季的党代会上，习近平会打破常规，成功开始其第三个总书记任期。现在的关键问题是，他届时能否将其亲信安插在重要岗位上，以确保他能够长期拥有影响力。很长一段时间以来，习近平一直宣称，同西方国家相比，中国有效控制了疫情，并确保了经济的高速发展。然而，现如今，中国的疫情防控和经济发展都陷入了日益加深的困境。加强打压已经成了他保住权力的唯一法宝。"

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