 德语媒体：北京成了老大哥 | 媒体看中国 | DW | 15.04.2022

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德语媒体：北京成了老大哥

德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。

在过去60年间，俄中两国的实力已经全面翻转：北京是老大哥，莫斯科是小跟班。

在过去60年间，俄中两国的实力已经全面翻转：北京是老大哥，莫斯科是小跟班。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《焦点杂志》网站刊发题为"普京开战帮了中国一个大忙 却让俄罗斯成为人质"为题，刊发评论指出，中国和印度都既不想抛弃俄罗斯，又不想危及和西方的良好关系，而莫斯科则很有可能在今后沦落为北京的傀儡。文章注意到，乌克兰战争爆发后，中国正在国际外交场合赞扬印度的"外交自主性"，而后者同样也不愿意谴责或制裁俄罗斯。

"中国和印度的例子清晰地表明，不仅仅是敌人的敌人可以成为朋友，敌人的朋友同样也可以成为朋友，从而避免以他为敌。但关键问题是，这一转向在今后的双雄争霸国际秩序中是否还能继续维持。可以确定的是，今后国际秩序中只会有两个霸主：美国和中国。"

"由于持续面临俄罗斯的威胁，欧洲今后的战略自主空间将会缩小。在欧洲人的头脑中，俄罗斯的核威胁将会具有更深远的影响。俄罗斯本身则通过这场战争固化了在国际政治舞台上的地位，几乎失去了全部的战略自主空间。"

"俄罗斯入侵乌克兰，反而贯彻了中国的利益：俄罗斯将沦落为中国的朝贡国。今后，普京固然可以对内照搬斯大林路线，强烈镇压本国民众，但是对外却行不通。在过去60年间，俄中两国的实力已经全面翻转：北京是老大哥，莫斯科是小跟班。"

"莫斯科的新帝国主义野心原本想要打造一个独立自主的世界强国。如今，这种野心在中国势力范围内碎了一地，一切都将围绕着中国转。俄罗斯原本想通过入侵乌克兰构筑自己的势力范围，却反而落入了一个更强大国家的势力范围。要想摆脱这种困境，俄罗斯只有一条出路：漫长的转向西方的道路。当年的德国，就是在经历两次世界大战、犯下史无前例的罪行后最终选择了这条道路。"

Sri Lanka | Hambantota International Port

汉班托塔港往往被视作中国债务陷阱的典型案例

DW.COM

深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。

斯里兰卡经济危机愈发严重。民众在总统拉贾帕克萨的官邸前示威时与警方发生冲突之后，拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态，之后该国警方宣布周六实施宵禁令，以防民众在周末举行大规模游行。

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

瑞士《新苏黎世报》以"斯里兰卡的崩坏主要是因为自己的政治失误，中国只是辅助因素"为题，刊评指出，如今深陷严重经济危机的南亚岛国斯里兰卡，其政治经济运转早在疫情、战争等外部因素恶化前就出现了严重问题。

"这个国家不断举新债来还旧债、购买进口产品。总统拉贾帕克萨(Gotabaya Rajapaksa)用中国发放的巨额贷款来兴建缺乏盈利能力的大型基础设施，导致斯里兰卡陷入对中国的财政依赖。汉班托塔港租借给中资企业就是一个例证。"

"但是，就此将斯里兰卡视作'中国陷阱的受害者'，未免太过肤浅。因为斯里兰卡的大部分债务并非借自中国，而是来自国际金融市场的融资。在市场上，似乎没有人关心斯里兰卡的债务水平是否已经达到了不可忍受的程度。"

"斯里兰卡的危机表明了一点：只关心维系自身权力、打压一切批评者的专制政权，不仅仅在政治上、也同样在经济上会对本国造成严重的长期不良影响。斯里兰卡人民现在意识到了这一点，愤怒地要求总统下台。在这个岛国还从来没有过如此规模的抗议。但是，下一个大问题是：谁能接替拉贾帕克萨总统？该国的反对派太弱小，而挑战又过于巨大。"

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