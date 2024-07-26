德语媒体：“北京心怀两意的友好”

乌克兰外长库列巴访华引起德媒关注。《法兰克福汇报》署名评论认为，这并不代表北京对俄罗斯这场战争有任何立场变化，而是一直在玩的政治把戏。《南德意志报》署名评论写道，普京并不想谈判。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“北京心怀两意的友好”的评论写道：“希望中国在俄罗斯与乌克兰之间进行有建设性的调停，是幼稚的。但北京所玩的游戏就包括一定程度的暧昧不明。这也有经济原因：不让本国企业因俄罗斯的战争而受到制裁（友谊之深还没到这个地步）。”

“这种暧昧不明的表达更有其政治功用：北京可以在全球南方作为和平大国亮相，同时对西方继续保持是重要的对话伙伴。友好接待乌克兰外长也符合这样一个形象。”

“普京不想谈判”

《南德意志报》题为“普京不想谈判”的署名评论写道：“乍一听上去挺好的，通过谈判结束乌克兰的战争。…但实际上，今年没有什么现实的机会举行有实质内容的双边或国际和谈，——这有多方面的原因。中国迄今为止——最近一次是在五月——通过无具体内容的空洞计划强调自身地位，与此同时不断向莫斯科提供新的物资维系战争。”

文章写道，普京要求基辅在谈判前从俄占乌克兰领土撤军，对俄罗斯侵占的领土予以承认，并且放弃加入北约，同时裁减乌克兰军备，这是“在谈判前就要求对方投降，…所要掩饰的是，普京毫无严肃对话的兴趣。难怪一项调查显示，44%的乌克兰人原则上愿意对话，但五分之四坚决拒绝撤军或承认俄罗斯侵占的土地。”

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“普京不想谈判，是有理由的：他的战争银库通过出售油气而充盈。莫斯科的军队特别在乌克兰东部多个地区，数周来又缓慢攻占了一些村庄。军队的武器供给在运作，新征募的兵员也加入队伍。至于莫斯科在战争中是损失10万还是100万国民，这对克里姆林宫来说，是次要的事情。”

与此同时，莫斯科政界和官方操纵的媒体也正在营造一场长期战争的气氛。

文章写道，基辅的西方盟国必须继续为乌克兰提供武器，并允许该国对俄罗斯领土的军事目标进行攻击。“这场战争对普京的代价必须更高。或许届时，克林姆林宫的主人才会愿意进行真正的谈判。”

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