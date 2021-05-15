 德语媒体：北京开始飞跃 | 媒体看中国 | DW | 17.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：北京开始飞跃

《法兰克福汇报》评论中国天问一号着陆火星成功，《世界报》则以中国在基建、通讯等领域的飞速发展，告诫中国将制定标准，如果西方止步不前，便会失去今后的裁判地位。

China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

周六中国天问火星探测器成功登陆火星

DW.COM

据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。

6月19日欧盟各国领导人召开视频峰会，其中最重要的话题就是设立至少5000亿欧元的重建基金，促进新冠疫情后的经济复苏。不过，在法国、德国、奥地利三国的经济学家眼中，5000亿欧元远远不够。

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》发表“北京的足迹”一文关注周六天问一号探测器着陆火星成功的消息。作者注意到，探测器着陆的那一刻，中国国家航天局指挥中心并没有出现狂热的激动，中国的科学家们“都在全神贯注地完成这项行星际跨越的任务，实现中国的崛起”。中国国家主席习近平赞扬“这是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展”。

“虽然美国航天局早在1976年就向火星表面发送了飞行器并实现着陆，1997年再次发射了电脑大小的火星车登陆，它不久后便向地球传来数百张这个红色星球的图片。然而，中国科学家值得骄傲的地方在于，美国用了几十年时间办到的事情，中国不仅在相对短的期限内就实现了，而且环绕和登陆火星是在同一次飞行使命中实现的。”

以中国上古神话中火神命名的“祝融”火星车将探索那里是否存在着生命，“中国不愿将对这个问题的答案拱手交给美国航天局以及美国火星探险家、特斯拉亿万富豪马斯克。登陆成功先为中国在世界上挣得风采，但研究火星的意志却不容置疑，最晚2019年中国在青海省投资1.5亿元修建的显现火星表面的火星模拟基地开张时，这一意志就已表现得淋漓精致。”

China erweitert Eisenbahnnetz

自2007年来，中国已修建了3万公里的高铁线

中国的飞跃

“中国希望在今后15年内成为全世界生产、运输以及服务的中心。它将制定经济运作的标准。假如西方在同一时期止步不前，最后只能落到殖民地的下场”。

 德国《世界报》周一（5月17日）刊登的“中国开始飞跃”的文章以以上文字作为提要。文章开头写道：

“3年前中国宣布，为建立覆盖全球的互联网，中国需要在2020年底前发射60颗人造文星。去年秋季，中国更加细化了对此的计划，宣布这一网络需要12992颗卫星。”

“中国科技部门同生产部门合作将打造出全球6G通信网络，今年7月将两颗试验卫星送上轨道。使用6G网的起步条件从物理上看比5G更复杂，但中国相信，2030年后，6G不仅可以在技术上得到定义，而且甚至可以达到商业使用的水平。在此，可以看到中国做出此番努力的动机，即世界上6G标准将在很大程度上等于中国标准。这样，第一次不是由美国、而是由中国来制定一项未来科技的发展速度和发展标准。”

文章继续叙述中国的高铁建设，指出无论是速度还是规模对欧洲而言都是“空想性”的。从武汉到西安650公里的高铁线路只用了7年时间。自2007年来，中国已修建了3万公里的高铁线，多条1000公里之内的高速货运线，而2035年前，铁路长度均要翻倍。

在叙述了中国计划2035年前再建400座机场、80处航空转运中心、20个大型港口之后，作者写道，“那时，全球客户、尤其是欧洲客户，订购的中国产品，将会在3天之后抵达上门，这便是中国计划当中的。”

作者认为，同中国抗衡的唯一出路在于展开大规模的投资，向科技、研究以及交通大笔注入新鲜血液。“为了同美国联盟、抵御中国成为世界垄断，这是唯一的出路。如果这一行动受到数据保护的限制，或者纠缠于对环保形成危害，那么中国将成为标准制定者，成为决定德国首先在经济领域、其后在文化上和政治上孰是孰非的裁判。而这，应该是人们最不想得到的。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

成功登陆火星 中国太空计划继续推进 15.05.2021

据中国国家航天局宣布，“天问一号”火星探测器周六成功着陆，使得中国成为世界上第二个登陆火星的国家。与此同时，中国还在继续推进其雄心勃勃的太空计划，致力于打造自己的宇宙空间站。

Landefahrzeug für den chinesischen Mars-Rover

中国火星车即将着陆 难度颇高 14.05.2021

已经环绕火星飞行了三个月的中国火星探测器“天问一号”将在近日“择机”释放火星车“祝融”着陆火星表面。中科院院士、航天专家叶培建更是披露，具体的预定着陆时间是北京时间5月15日7时之后。

China | chinesische Sonde landet erfolgreich auf dem Mars

七张图看一周大事 16.05.2021

周六中国的祝融号火星车成功登陆；本周以来巴以冲突升级，目前死亡人数超过一百；一年多以来以抗疫模范著称的台湾出现新冠病毒扩散，还有其他重要事件，这里轻松看图了解。