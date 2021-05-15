德语媒体：北京开始飞跃

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》发表“北京的足迹”一文关注周六天问一号探测器着陆火星成功的消息。作者注意到，探测器着陆的那一刻，中国国家航天局指挥中心并没有出现狂热的激动，中国的科学家们“都在全神贯注地完成这项行星际跨越的任务，实现中国的崛起”。中国国家主席习近平赞扬“这是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展”。

“虽然美国航天局早在1976年就向火星表面发送了飞行器并实现着陆，1997年再次发射了电脑大小的火星车登陆，它不久后便向地球传来数百张这个红色星球的图片。然而，中国科学家值得骄傲的地方在于，美国用了几十年时间办到的事情，中国不仅在相对短的期限内就实现了，而且环绕和登陆火星是在同一次飞行使命中实现的。”

以中国上古神话中火神命名的“祝融”火星车将探索那里是否存在着生命，“中国不愿将对这个问题的答案拱手交给美国航天局以及美国火星探险家、特斯拉亿万富豪马斯克。登陆成功先为中国在世界上挣得风采，但研究火星的意志却不容置疑，最晚2019年中国在青海省投资1.5亿元修建的显现火星表面的火星模拟基地开张时，这一意志就已表现得淋漓精致。”

中国的飞跃

“中国希望在今后15年内成为全世界生产、运输以及服务的中心。它将制定经济运作的标准。假如西方在同一时期止步不前，最后只能落到殖民地的下场”。

德国《世界报》周一（5月17日）刊登的“中国开始飞跃”的文章以以上文字作为提要。文章开头写道：

“3年前中国宣布，为建立覆盖全球的互联网，中国需要在2020年底前发射60颗人造文星。去年秋季，中国更加细化了对此的计划，宣布这一网络需要12992颗卫星。”

“中国科技部门同生产部门合作将打造出全球6G通信网络，今年7月将两颗试验卫星送上轨道。使用6G网的起步条件从物理上看比5G更复杂，但中国相信，2030年后，6G不仅可以在技术上得到定义，而且甚至可以达到商业使用的水平。在此，可以看到中国做出此番努力的动机，即世界上6G标准将在很大程度上等于中国标准。这样，第一次不是由美国、而是由中国来制定一项未来科技的发展速度和发展标准。”

文章继续叙述中国的高铁建设，指出无论是速度还是规模对欧洲而言都是“空想性”的。从武汉到西安650公里的高铁线路只用了7年时间。自2007年来，中国已修建了3万公里的高铁线，多条1000公里之内的高速货运线，而2035年前，铁路长度均要翻倍。

在叙述了中国计划2035年前再建400座机场、80处航空转运中心、20个大型港口之后，作者写道，“那时，全球客户、尤其是欧洲客户，订购的中国产品，将会在3天之后抵达上门，这便是中国计划当中的。”

作者认为，同中国抗衡的唯一出路在于展开大规模的投资，向科技、研究以及交通大笔注入新鲜血液。“为了同美国联盟、抵御中国成为世界垄断，这是唯一的出路。如果这一行动受到数据保护的限制，或者纠缠于对环保形成危害，那么中国将成为标准制定者，成为决定德国首先在经济领域、其后在文化上和政治上孰是孰非的裁判。而这，应该是人们最不想得到的。”

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