德语媒体：北京干扰德国学术自由

（德国之声中文网）德国联邦政府对绿党议会党团代表团的相关质询进行回复时，对中国政府试图影响德国学术界的尝试提出批评。《明镜》周刊网络版一篇题为《中国针对德国学者的打压行动》的文章，对联邦政府的回复内容进行了详细报道。文章写道:

"联邦政府的回复中写道：'联邦政府掌握的信息显示，中国有关当局尝试施加影响的对象，不仅包括留德中国学生学者，同时也包括那些开展中国相关研究的德国学者。

六年前，中国党和国家领导人习近平上台以来，情况变得越来越严重。早在2017年，德国学术交流中心（DAAD）就曾写道:'高等院校正在经历一场新的统一思想浪潮，领导层纷纷换人，恐惧情绪在蔓延。'

两年来，中国大幅度强化了对外国非政府组织（NGO)的管控。按照德国政府的说法，以非政府组织形式注册的德国学术机构，不得不接受'严厉的审批和监控程序'，从而造成了研究内容受限和人手不足的严重后果。"

德国政府的回复中还写道，在中国从事学术研究和教学的德国学者，也同样受到这一政策的影响。他们的教学内容必须提前接受审查，以确保这一内容符合中国共产党的要求。文章写道：

"联邦政府人权委员会主席自民党政治家延森（Gyde Jensen）表示，如果每一个研究项目都在政治教条下才能得以开展，这不仅仅会危害学术自由，还将损害言论和新闻自由。延森说，德国联邦政府必须重新审视学术合作的独立性，'对于那些有悖基本法学术自由规定的合作项目，则应予以终止。'"

中国政府声称，在新疆设立的"培训中心"收效显著，大多数学员已经成功"重返社会"。《时代》周刊就此写道：

"人权组织和外国政府指责中国在新疆建立了残暴的再教育营。德国外交部长马斯访问北京时也谈及了这一话题。据称，大约一百万人遭到关押，他们当中的大多数属于穆斯林少数民族。

据估计，中国境内大概生活着一千万维吾尔人，他们主要聚居在新疆。中国政府对这支少数民族缺乏信任。对共产党来说，多数维吾尔人信奉的伊斯兰教是一个问题。中国政府不断指责维吾尔团体从事分裂活动。2014年以来，已有一万三千人被视为恐怖分子而遭逮捕关押。北京政府甚至不惜将孩子同他们的父母隔离开来，以割断维吾尔下一代人的文化和民族纽带。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。