德语媒体：北京希望重振经济

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，习近平治理下的中国，私营经济一直在政府和国有企业的围堵下艰难度日，尽管近来中南海推出的新措施听起来十分悦耳，但私营企业的处境能否得到实质性改善仍非常值得怀疑。这篇题为《北京令企业和消费者感到不安》的评论写道：

"即使北京确实有改变经济政策的诚意，但中国的基本问题并不会因此发生变化：党的政策瞬息万变，令人无法规划未来。中国政治的多变性，令企业和消费者感到不安，也使人无法制定投资决策和长远的营商规划。在一个以制定五年计划而闻名的国度里，人们却无法规划未来，这种现状值得共产党深刻反思。

北京正在将运动式的施政模式推向极致。这一点在高科技领域得到充分体现：高科技企业一度曾被视为中国现代化进程的象征，然而转瞬间他们却又成了党国眼中十恶不赦的罪人。政府的高压之下，阿里巴巴集团最终宣布分拆解体。现如今，包括党的最高权力核心-中央政治局突然又开始对大型高科技企业赞不绝口。



这让人如何相信党的领导呢？领导人的哪句话才是真心话呢？他们的话又有多久的有效期呢？无论在政治层面，还是社会其他层面，党随时随地都会发起这类运动。其中最极端的例子就是所谓的'清零运动'，所有人、所有领域、包括经济届，都必须服从战胜新冠病毒的需要，尽管完全消灭病毒本身就是一个不可实现的目标。当这种疯狂行为实在无法继续下去的时候，北京的目标又突然从'零病例'变成了'零防疫'。紧接着政府又要重振经济，似乎经济是一盏借助按钮就可以开启和关闭的电灯。"

评论指出，党的朝令夕改令人们陷入了无助和迷茫的境地，而党又在施加压力，迫使人们顺从政府意愿。

"北京运动式的经济政策使中国根本性的问题得到凸显。例如，无所不在的意识形态：党的所有指令都会将'习近平思想'及其他党的术语放在首要位置。

令人疑惑的是，作为提振经济的措施，政治局计划扩大'应急基础设施'的建设。比如建立大规模隔离设施，以应对未来的疫情。疯狂的'清零'行动似乎随时都可能卷土重来。情况甚至会变得更加糟糕：一些中国观察人士甚至认为，应急基础设施是习近平推动备战工作的一个组成部分，商界也会参与其中。"

就业难的中国年轻人

7月31日，中共中央军委宣布，火箭军司令和政委双双易人，这也间接证实了一段时间来中国军界高层人事变动的传言。 《新苏黎世报》就此写道：

"由此看来，中国军方上个月连续召开两次会议，要求高层军官严守纪律，也就不足为怪了。军委主席习近平要求军官们着手解决各级党组织中长期存在的 '棘手问题'，以强化党对军队的'领导'。中央军委还希望建立军队风险预警系统，并宣布将对过去几年中的军备采购工作进行审查。

目前尚不清楚更换火箭军两名高级军官是孤立事件，还是军内展开更广泛反腐行动的开端。据报道，与火箭军有关联的一些低级军官早在去年年底就已被捕。如果相关报道得到证实，则说明中国军队正在开展一场广泛的清洗行动。

6 月初，中共中央纪律检查委员会宣布，自去年 10 月底党代会以来，已有 39 名高级军官和政工干部被捕。该委员会是党的最重要反腐机构。"

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